باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی در تشریح این خبر اظهار داشت: پلیس آگاهی یکی از شهرستانهای استان تهران موفق شد با شناسایی و متلاشی کردن یک باند سازمانیافته کلاهبرداری، به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از اموال کشاورزان که توسط این گروه تصاحب شده بود، دست یابد.
وی افزود: این عملیات پس از ارجاع پروندههای متعددی با موضوع کلاهبرداری به پلیس آگاهی آغاز شد؛ شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند که از طریق آگهی در سایتهای معتبر و شناختهشده، با شرکتی آشنا شده و مسئولان این شرکت با استفاده از فریب و نیرنگ، اقدام به خرید محصولات کشاورزی آنان کردند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: برای اطمینان خاطر خریداران، چکهای صیادی ارائه دادند که پس از بررسی مشخص شد این چکها هیچگونه پشتوانهای نداشته و صرفاً ابزاری برای فریب بودهاند که با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای خسارات، پلیس آگاهی با هماهنگیهای قضایی و اجرای عملیاتهای گسترده اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۵ عضو این باند شد.
سرهنگ متقی تصریح کرد: در بازجوییهای تخصصی، متهمان به ارتکاب این جرائم اقرار کردند. بر اساس اظهارات آنها، سرکرده این باند که دارای عنوان «وکیل پایه یک دادگستری تهران» است، با بهرهگیری از تخصص حقوقی و ترفندهای خاص، افرادی را برای ثبت شرکتهای صوری به خدمت گرفت. این باند برای جلب اعتماد قربانیان، دو دستگاه سوله را اجاره کرده و دفتر مدیریتی راه انداخت تا محیطی رسمی و معتبر را شبیهسازی کند.
وی خاطرنشان کرد: ترفند این باند به گونهای بود که پس از تخلیه محصولات در سولهها، فروشندگان را برای پذیرایی ویژه به ویلاهای اجارهای منتقل میکردند تا در فضای آرام و صمیمی، آنها را به ارائه محصولات بیشتر و فروش گستردهتر ترغیب نمایند. پس از جمعآوری حجم انبوهی از محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال، متهمان شرکت را جمعآوری کرده و اموال را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در نهایت، تمامی اعضای این باند در عملیاتی دقیق دستگیر شده و با قرار ممنوعیت رفت و آمد، به زندان منتقل شدند. پلیس آگاهی هشدار میدهد که در معاملات تجاری و کشاورزی، اعتمادسازان صوری و ارائه چکهای صیادی بدون احراز پشتوانه بانکی، میتواند نشانهای از کلاهبرداریهای سازمانیافته باشد.