سخنگوی دولت گفت: با توجه به تمهیدات لازم، زمینه تردد در مرز چیلات تا ۲۸ صفر فراهم می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در جریان حضور در دهلران و مسیر منتهی به مرز چیلات، ضمن عرض سلام و تسلیت ایام اربعین حسینی به مردم این شهرستان، اظهار کرد: حضور ما در این منطقه با هدف پیگیری روند فعالسازی مرز چیلات انجام شده است و امید داریم با تلاشهای استاندار ایلام، این مرز در سریعترین زمان ممکن به ظرفیت عملیاتی برسد.
وی افزود: مرز چیلات پس از حدود دو دهه بازگشایی شده و انتظار میرود با تکمیل تدریجی زیرساختهای مورد نیاز، از ایام ۲۸ صفر شاهد تردد زائران از این گذرگاه باشیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تقویت زیرساختهای مرز چیلات باید بهصورت مرحلهای دنبال شود تا این مرز، در کنار کمک به کاهش بار تردد در مرز مهران، هویت و کارکرد مستقل خود را نیز پیدا کند.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: فعال شدن مرز چیلات میتواند فرصت مناسبی برای تسهیل تردد زائران و مردم استانهای مرکزی کشور فراهم کند و نقش مؤثری در توسعه منطقه و ارتقای ظرفیتهای مرزی استان ایلام داشته باشد.