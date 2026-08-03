سخنگوی دولت گفت: با توجه به تمهیدات لازم، زمینه تردد در مرز چیلات تا ۲۸ صفر فراهم می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در جریان حضور در دهلران و مسیر منتهی به مرز چیلات، ضمن عرض سلام و تسلیت ایام اربعین حسینی به مردم این شهرستان، اظهار کرد: حضور ما در این منطقه با هدف پیگیری روند فعال‌سازی مرز چیلات انجام شده است و امید داریم با تلاش‌های استاندار ایلام، این مرز در سریع‌ترین زمان ممکن به ظرفیت عملیاتی برسد.

وی افزود: مرز چیلات پس از حدود دو دهه بازگشایی شده و انتظار می‌رود با تکمیل تدریجی زیرساخت‌های مورد نیاز، از ایام ۲۸ صفر شاهد تردد زائران از این گذرگاه باشیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های مرز چیلات باید به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود تا این مرز، در کنار کمک به کاهش بار تردد در مرز مهران، هویت و کارکرد مستقل خود را نیز پیدا کند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: فعال شدن مرز چیلات می‌تواند فرصت مناسبی برای تسهیل تردد زائران و مردم استان‌های مرکزی کشور فراهم کند و نقش مؤثری در توسعه منطقه و ارتقای ظرفیت‌های مرزی استان ایلام داشته باشد.

برچسب ها: اربعین ، مرزها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
وضع حجاب و عفت اوضاع فرهنگی چطور؟
طبق اصل۳ قانون اساسی دولت موظف است با مظاهر فساد مبارزه کند
طبق اصل۱۲۱ سوگند خوردید پاسدار قانون اساسی ومذهب رسمی باشید و از خودکامگی دوری کنید
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Iran (Islamic Republic of)
شبکه جهانی
۱۷:۰۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
اینترنت ملی دیگر وجود خارجی ندارد !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
سخنگوی خوبی نبودی هميشه صدا گرانی تورم بیکاری از دهانت بیرون میاد هیچ کاری از دستش ساخته نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
هر موقع این میاد حرف میزنه یعنی قراره افتضاح به بار بیاد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
خانم با حقوق ماهیانه ۱۰۰میلیون به اضافه اضافه کاری دوره افتاده آن وقت بازنشسته ها رابا بیش از ۳۰ سال کارکرد زیر خط فقر نگهداشتند.
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