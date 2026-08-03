باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در نشست با تعدادی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سیستان و بلوچستان که در سالن وحدت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان است و در کنار طرح‌های بزرگ صنعتی، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران بومی در بخش‌هایی مانند گردشگری، دامداری و دیگر فعالیت‌های تولیدی بیش از گذشته فراهم شود.

وی بیان کرد: برای برخی از این حوزه‌ها در سال‌های گذشته اقدامات زیرساختی و برنامه‌های ساماندهی انجام شده، اما موفقیت سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار از آغاز مسیر تا زمان بهره‌برداری از طرح، مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نباید نقش خود را به صدور مجوز محدود کنند، عنوان کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظفند در طول اجرای طرح‌ها، مشکلات سرمایه‌گذاران را پیگیری و در چارچوب قانون برای رفع موانع اقدام کنند.

وی با اشاره به بازدید میدانی از یک مجموعه گردشگری متعلق به یکی از طوایف ساکن زاهدان، بیان کرد: مسائل این مجموعه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری بررسی شد و ضمن شفاف‌سازی موضوعات، برای رفع مشکلات و اجرای مصوبات نیز زمان‌بندی مشخصی تعیین شد.

بیجار ادامه داد: در این نشست، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طایفه‌ای به منظور تجمیع سرمایه‌های خرد و افزایش توان سرمایه‌گذاری پیشنهاد شد و برای استفاده از تسهیلات نیز راهکارهایی متناسب با ملاحظات فقهی ارائه شد.

وی با اشاره به مطالبات سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌ها و مجوزها گفت: درباره تسریع در صدور مجوزها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی داده شد و این روند در سایر مناطق سیستان و بلوچستان نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های اقتصادی استان را گسترده توصیف کرد و افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، فرصت‌های مناسبی در بخش‌های گردشگری، دامداری، مرغداری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که می‌تواند با مشارکت مردم بومی به اشتغال و رونق اقتصادی استان منجر شود.

وی تصریح کرد: از مردم سیستان و بلوچستان دعوت می‌کنیم با اطمینان بیشتری وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند، زیرا مدیریت استان متعهد است هر سرمایه‌گذاری را تا پایان اجرای طرح و بهره‌برداری، در چارچوب قانون همراهی کند تا توسعه استان با مشارکت مردم بومی شتاب بیشتری بگیرد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان