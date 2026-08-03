براساس اعلام سازمان خصوصی سازی ۳.۱ درصد سهام باشگاه استقلال در فرابورس عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران از طریق فرابورس ایران در فهرست واگذاری قرار گرفته است.

مطابق این اطلاعیه، ۳۳۴ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۳.۱ درصد از کل سهام این باشگاه برای واگذاری عرضه خواهد شد. همچنین در این عرضه، سهمی برای عرضه به عموم در نظر گرفته نشده و شرایط پرداخت نیز به صورت نقدی اعلام شده است.

جزئیات بیشتر و شرایط شرکت در این عرضه، طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی فرابورس، در دسترس متقاضیان قرار دارد.