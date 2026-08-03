باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، گروهی از هکرها که گفته میشود با ایران مرتبط هستند، موفق به دسترسی به حساب ایمیل شخصی یک مقام ارشد شرکت شده و اسناد را در اینترنت منتشر کردهاند.
طبق تحقیقات، اسناد فاششده، مکاتبات محرمانهای را در مورد تأمین پهپادهای پیشرفته و مهمات دقیق آشکار میکند و به طور بیسابقهای، توسعه پشت پرده روابط امنیتی بین رژیم تروریستی اسرائیل و امارات را روشن میکند، که در چارچوب جنگ جاری علیه ایران، همکاری نزدیکی را شاهد بودهاند و این معاملات دور از چشم عموم انجام شده است.
این اسناد نشان میدهد که امارات از شرکت البیت خواسته است تا به سرعت ۶ پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰، که در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با نام کوکاف شناخته میشوند، را در اختیار این کشور قرار دهد.
این سامانهها برای اهداف اطلاعاتی و تهاجمی استفاده میشوند و بخش اساسی از قابلیتهای رزمی مدرن را تشکیل میدهند. این اسناد همچنین نشان میدهد که امارات برنامهای گستردهتر برای گسترش این گروه به ۴۵ فروند در قالب ۱۵ سامانه کامل دارد که ارزش کل آنها حدود ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
منبع: آر تی