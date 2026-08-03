با پایان یافتن اولین مرحله انتخابی، کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۲۴ بازیکن دعوت‌شده به دومین اردوی تیم ملی را جهت ادامه فرآیند گزینش منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد: 

 آناهیتا بالاورد، شیما کیانی (اصفهان) حانیه حیدرزاده، مهدیه نظام دوست، حنانه باسره، فاطمه بیدار، سارا فکری، مائده نجفی، حنانه سلمانی، آیدا بهرامیان (تهران) زهرا پرهنر (خراسان رضوی) آرنیا محمدی، ملینا خورشیدی، مهدیس رضوانی (مازندران) دلنیا بهرامی راد (کردستان) طاهره یاقوتی (آذربایجان شرقی) نرگس محمدی، فاطمه سبحانی (قم) فاطمه عبدالرحیمی، مهدیه طارمیلر، یسنا یعقوبی، نازنین زهرا قلی پور (قزوین) نرگس غلامزاده، مبینا محمدی (زنجان)

گفتنی است، اولین مرحله اردوی انتخابی نیز از روز ۱۸ مرداد ماه به مدت ۳ روز برگزار می‌شود.

برچسب ها: فوتسال بانوان ، فوتسال
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