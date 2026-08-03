بوی نامطبوع و فاضلاب کشتارگاه ماهدشت در دست پیگیری 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا لشکری در برنامه رادیویی «البرز من سلام» و در تشریح پیگیریهای زیستمحیطی در ماهدشت اظهار کرد: این کشتارگاه دارای تصفیهخانه و فاضلاب صنعتی است و مجوز فعالیت آن به سال ۱۳۷۵ بازمیگردد.
وی در این گفتوگو رادیویی افزود: گسترش ساختوسازها و شکلگیری سکونتگاهها در نزدیکی واحدهای صنعتی قدیمی، مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده است؛ با این حال، واحد صنعتی موظف است آلودگیهای ناشی از فعالیت خود را کنترل کند.
لشکری با اشاره به موضوع انتقال واحدهای صنعتی گفت: در قوانین، سازوکارهایی برای جابهجایی واحدهای صنعتی پیشبینی شده است، اما این فرایند بسیار پیچیده بوده و مشوقهایی نیز برای آن در قانون هوای پاک دیده شده است. تاکنون انتقال اجباری یک واحد صنعتی بر اساس این سازوکارها انجام نشده است.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز بیان کرد: وظیفه محیط زیست، رسیدگی به آلودگی و الزام واحدها به رفع آن است. این کشتارگاه تا سال ۱۴۰۳ به شبکه جمعآوری فاضلاب متصل بود، اما پس از قطع این اتصال، نتایج آخرین نمونهبرداری از خروجی فاضلاب آن خارج از استاندارد اعلام شد.
وی در برنامه زنده البرز من سلام ادامه داد: این واحد مشمول عوارض آلایندگی شده است و در صورت تکرار تخلف و ادامه خروجی غیراستاندارد تصفیهخانه، مطابق قوانین موضوع به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. در صورت رفع آلودگی، واحد میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
لشکری درباره بوی منتشرشده از این مجموعه نیز گفت: در کشتارگاهها، واحد تبدیل ضایعات بهطور ذاتی دارای بو است. محیط زیست این واحد را ملزم کرده است تا از سامانه تصفیه هوا استفاده کند، اما هنگام باز شدن دیگهای تبدیل ضایعات، امکان انتشار بو وجود دارد.
وی در این گفتوگو زنده رادیویی افزود: موضوع انتقال بخش تبدیل ضایعات از کشتارگاه مطرح شده است، اما دستورالعملهای دامپزشکی بهمنظور پیشگیری از آلودگی، وجود این بخش را در محل کشتارگاه ضروری میداند. چنانچه دامپزشکی با جداسازی این بخش موافقت کند، محیط زیست نیز با آن موافق خواهد بود.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز به مجری برنامه رادیویی البرز گفت: ابزارهای قانونی متفاوتی برای برخورد با واحدهای آلاینده وجود دارد که از جریمه آغاز میشود و در نهایت میتواند به تعطیلی واحد منجر شود. در یک تا دو سال اخیر، پرونده این کشتارگاه به مرجع قضایی ارجاع نشده است.
لشکری همچنین به وضعیت «سیاهجوب» در شهرک پیام اشاره کرد و در برنامه زنده رادیویی افزود: این نهر که از ابتدای جاده قزلحصار عبور میکند، در مقاطعی دارای بوی نامطبوع بوده و ساماندهی آن بهطور مستمر پیگیری شده است. محیط زیست نیز با توجه به پیگیریهای شرکت آب منطقهای، موضوع فاضلاب این محدوده را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه ماهدشت فاقد شبکه جمعآوری فاضلاب و تصفیهخانه آب است، اظهار کرد: شبکه فاضلاب موجود با توسعه شهری این منطقه مطابقت ندارد. در نشستهای برگزارشده، پیشنهاد شده است شهرداری ماهدشت به سمت ایجاد تصفیهخانه محلی حرکت کند.
لشکری به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز من سلام خاطرنشان کرد: پساب تصفیهشده در یک تصفیهخانه محلی میتواند برای آبیاری درختان و فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه اجرای چنین طرحی به اعتبارات سنگین نیاز دارد، اما با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری میتوان تهدید ناشی از فاضلاب را به فرصتی برای مدیریت منابع آب تبدیل کرد؛ چرا که آب برای استان البرز اهمیتی حیاتی دارد.