همزمان با آغاز بازگشت عملیات پروازی اربعین حسینی ۱۴۰۵ و به منظور تضمین ارائه خدمات مطلوب به زائران، تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف مستقر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این اقدام در چارچوب برنامه‌های ستاد اربعین این سازمان و با هدف نظارت میدانی بر اجرای برنامه پروازها، صیانت از حقوق مسافران، ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی و تسهیل جابه‌جایی زائران انجام شده است.

 همچنین کارشناسان اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری در طول دوره عملیات، ضمن رصد مستمر وضعیت پرواز‌های ورودی و خروجی، بر رعایت ضوابط و مقررات هوانوردی، اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، مدیریت تأخیر‌های احتمالی، نحوه پاسخگویی شرکت‌های هواپیمایی به مسافران و کیفیت خدمات ارائه‌شده در فرودگاه نجف نظارت خواهند داشت.

 لازم به ذکر است، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات احتمالی زائران، هماهنگی با مسئولان فرودگاهی و هوانوردی عراق، نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر، از دیگر مأموریت‌های این تیم است تا در صورت بروز هرگونه چالش عملیاتی، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا شود.

 همچنین تیم نظارتی با پایش مستمر فرآیند‌های پذیرش، اعزام و بازگشت زائران، تلاش می‌کند ضمن حفظ نظم و انضباط عملیاتی، از بروز اختلال در برنامه پرواز‌ها جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به زائران اربعین حسینی را فراهم آورند.

 سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی پروازها، رعایت حقوق مسافران و ارتقای کیفیت خدمات از اولویت‌های اصلی این سازمان در عملیات اربعین است، اعلام کرد نظارت میدانی بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و روند اجرای پرواز‌ها تا پایان عملیات ادامه خواهد داشت و گزارش‌های روزانه برای تصمیم‌گیری و بهبود فرآیند‌ها به ستاد اربعین سازمان ارائه می‌شود.

 سازمان هواپیمایی کشوری از تمامی شرکت‌های هواپیمایی و عوامل اجرایی خواسته است با رعایت دقیق برنامه‌های پروازی، اطلاع‌رسانی شفاف، پاسخگویی مناسب و همکاری کامل با تیم‌های نظارتی، زمینه انجام سفری ایمن، منظم و آرام را برای زائران حضرت امام حسین (ع) فراهم کنند.

 گفتنی است، تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در فروذگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سایر فرودگاه‌های پرتردد کشور نیز به منظور رسیدگی به پایش مستمر فرآیند‌های پذیرش و اعزام زائران، و جلوگیری از بروز اختلال در عملیات رفت زائران مستقر شده است.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری 

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، پرواز اربعین
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