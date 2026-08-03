باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ردپای استعمار در ایران‌هراسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس + فیلم

ریشه‌های ایران‌هراسی در خلیج فارس را باید در سیاست‌های استعماری بریتانیا جست‌و‌جو کرد؛ پروژه‌ای که با هدف قطع پیوند‌های تاریخی ایران با منطقه و تثبیت نفوذ قدرت‌های خارجی شکل گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات بحرین و متهم کردن معترضان به وابستگی به ایران، ادامه همان سیاستی است که از دوران سلطه بریتانیا بر خلیج فارس دنبال شد. سیاستی که با ایجاد هراس از ایران، حضور و نفوذ استعمار را برای حاکمان منطقه توجیه می‌کرد و مطالبات مردمی را به یک تهدید خارجی نسبت می‌داد.

کنسولگری انگلیس در بوشهر یکی از مراکز اصلی اجرای این راهبرد بود؛ جایی که همزمان با فشار بر ایران، تلاش می‌شد حاکمان سواحل جنوبی خلیج فارس نیز از «تهدید ایران» هراسان شوند. نتیجه این سیاست، شکل‌گیری پروژه‌ای بود که آثار آن همچنان در روایت‌های سیاسی و امنیتی منطقه دیده می‌شود.

مطالب مرتبط
ردپای استعمار در ایران‌هراسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس + فیلم
young journalists club

اعتراف مشاور سابق پنتاگون به شکست آمریکا و اسرائیل + فیلم

ردپای استعمار در ایران‌هراسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس + فیلم
young journalists club

وجود تفکر استعمار و تلاش دشمن برای بلعیدن ایران + فیلم

ردپای استعمار در ایران‌هراسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس + فیلم
young journalists club

پاسخ قاطع تحلیلگر ضدجنگ ایرانی به یاوه‌گویی‌های مجری و کارشناس BBC + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک شبکه اسرائیلی آی۲۴ از توان موشکی ایران + فیلم
۱۱۸۳

شوک شبکه اسرائیلی آی۲۴ از توان موشکی ایران + فیلم

۱۲ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم گلو درد چرکی و گلودرد ویروسی چیست؟ + فیلم
۸۶۳

علائم گلو درد چرکی و گلودرد ویروسی چیست؟ + فیلم

۱۲ . مرداد . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ پیام ایران روشن است: «آمریکا، منطقه را ترک کن!» + فیلم
۴۸۵

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ پیام ایران روشن است: «آمریکا، منطقه را ترک کن!» + فیلم

۱۲ . مرداد . ۱۴۰۵
تخلیه ۶۰ هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های گسترده واشنگتن + فیلم
۴۸۴

تخلیه ۶۰ هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های گسترده واشنگتن + فیلم

۱۲ . مرداد . ۱۴۰۵
وحشت در خلیج فارس از پاسخ ایران! + فیلم
۴۷۷

وحشت در خلیج فارس از پاسخ ایران! + فیلم

۱۲ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha