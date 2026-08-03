باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات بحرین و متهم کردن معترضان به وابستگی به ایران، ادامه همان سیاستی است که از دوران سلطه بریتانیا بر خلیج فارس دنبال شد. سیاستی که با ایجاد هراس از ایران، حضور و نفوذ استعمار را برای حاکمان منطقه توجیه میکرد و مطالبات مردمی را به یک تهدید خارجی نسبت میداد.
کنسولگری انگلیس در بوشهر یکی از مراکز اصلی اجرای این راهبرد بود؛ جایی که همزمان با فشار بر ایران، تلاش میشد حاکمان سواحل جنوبی خلیج فارس نیز از «تهدید ایران» هراسان شوند. نتیجه این سیاست، شکلگیری پروژهای بود که آثار آن همچنان در روایتهای سیاسی و امنیتی منطقه دیده میشود.