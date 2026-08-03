رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی گفت: بسیاری از مردم، افزایش قیمت‌ها را از چشم مشاوران املاک می‌بینند؛ در حالی که این افزایش‌ها خارج از اراده و اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران  اظهار داشت : به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نهایت ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ شد؛ اما این پرسش مطرح است که چه میزان از این مصوبه در بازار اجرا شده است.

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک در حوزه فضای مجازی اطلاعات و اختیاری ندارد و نمی‌تواند برای فعالیت پلتفرم‌های این حوزه دستورالعمل صادر یا بر عملکرد آنها نظارت کند. در این زمینه، نهاد‌ها و اتحادیه‌های موازی وجود دارند که ادامه این موازی‌کاری می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مردم افزایش قیمت‌ها را از چشم مشاوران املاک می‌بینند، در حالی که این واحد‌ها در تعیین قیمت‌ها نقشی ندارند و از این بابت بی‌تقصیر هستند.

گودرزی تأکید کرد: به نظر می‌رسد صنعت معاملات ملکی به یک پلتفرم یا سامانه جامع قرارداد‌نویسی نیاز دارد. باید چنین سامانه‌ای ایجاد شود تا امکان رصد، پایش و کنترل بهتر معاملات و قرارداد‌های اجاره فراهم شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
مشاور املاک به طور قطع ویقین هم بی ثباتی بازار ملک هستند و هم زمینه ساز ایجاد پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری.
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