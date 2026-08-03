باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت : به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نهایت ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ شد؛ اما این پرسش مطرح است که چه میزان از این مصوبه در بازار اجرا شده است.

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک در حوزه فضای مجازی اطلاعات و اختیاری ندارد و نمی‌تواند برای فعالیت پلتفرم‌های این حوزه دستورالعمل صادر یا بر عملکرد آنها نظارت کند. در این زمینه، نهاد‌ها و اتحادیه‌های موازی وجود دارند که ادامه این موازی‌کاری می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مردم افزایش قیمت‌ها را از چشم مشاوران املاک می‌بینند، در حالی که این واحد‌ها در تعیین قیمت‌ها نقشی ندارند و از این بابت بی‌تقصیر هستند.

گودرزی تأکید کرد: به نظر می‌رسد صنعت معاملات ملکی به یک پلتفرم یا سامانه جامع قرارداد‌نویسی نیاز دارد. باید چنین سامانه‌ای ایجاد شود تا امکان رصد، پایش و کنترل بهتر معاملات و قرارداد‌های اجاره فراهم شود.