رصد روزانه ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع تابستانه فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - جاوید عباسی اظهار کرد: کارشناسان حفظ نباتات و شبکه‌های مراقبتی از ابتدای فصل کشت تاکنون، بازدید‌های روزانه و میدانی خود را با دقت بالا در سطح استان دنبال می‌کنند.

او اعلام کرد: این برنامه با تمرکز بر شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی اجرا می‌شود و شامل نظارت دقیق بر وضعیت آفات و بیماری‌های کلیدی در مزارع سبزی، صیفی و سایر محصولات استراتژیک منطقه است.

این مقام مسئول اظهار کرد: هدف اصلی از این عملیات گسترده، پیش‌آگاهی از بحران‌های زیستی، ارائه توصیه‌های فنی دقیق به کشاورزان و مدیریت به‌موقع اقدام برای مبارزه است تا از وقوع خسارات جبران‌ناپذیر به محصولات کشاورزی جلوگیری شود.

عباسی با بیان اینکه تمرکز اصلی پایش‌ها بر شناسایی آفات مهاجم و آسیب‌رسان است افزود: از جمله مهم‌ترین آفات تحت نظر، کرم برگخوار پاییزه (Fall Armyworm)، برگخوار کارادرینا، هلیوتیس، سفیدبالک، کرم‌خاردار پنبه، تریپس، انواع کنه‌ها و زنجرک‌ها هستند.

او توضیح داد: در بخش بیماری‌شناسی نیز، کارشناسان وضعیت شیوع سفیدک داخلی، آلترناریا و سایر بیماری‌های برگی را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند.

عباسی با اشاره به ضرورت مدیریت تلفیقی، تصریح کرد: این پایش‌ها صرفاً به شمارش جمعیت آفات محدود نمی‌شود؛ بلکه کارشناسان در جریان بازدیدها، راهکار‌های مدیریت زراعی، حفظ دشمنان طبیعی و روش‌های مصرف بهینه و اصولی سموم را نیز به بهره‌برداران آموزش می‌دهند. این رویکرد با هدف حفظ سلامت محیط زیست و کاهش هزینه‌های تولید کشاورزان دنبال می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی از تمامی کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات تابستانه خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در وضعیت گیاهان یا افزایش ناگهانی جمعیت آفات، بلافاصله با مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی تماس بگیرند. سرعت در اطلاع‌رسانی توسط کشاورز، کلید اصلی در اجرای سریع اقدامات کنترلی و جلوگیری از گسترش آلودگی در سطح استان است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس