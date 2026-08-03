باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۲ مرداد شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۳ هزار و ۲۸۱ واحد در سطح ۵ میلیون و ۲۷۷ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، تادیکو و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۶ هزار و ۴۵۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۷ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فرآورده نفتی و شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وپاسار ۲، فیروزا و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت ۲، وتجارت و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.