باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، با تأکید بر تعهد موگادیشو به وحدت و حاکمیت سرزمین سومالی و رد قاطع انتقال درگیری‌های غرب آسیا به منطقه شاخ آفریقا، تأیید کرد که دولت فدرال «قدرت و خرد» را برای جلوگیری از استقرار یا ایجاد نفوذ دائمی رژیم تروریستی اسرائیل در «سومالی‌لند» با هم ترکیب خواهد کرد.

شیخ محمود در سخنرانی خود در پارلمان فدرال گفت که دولت از تمام ابزار‌های دیپلماتیک، کانال‌های همکاری بین‌المللی و استراتژی‌های ملی برای محافظت از حاکمیت کشور و جلوگیری از هرگونه تلاش برای تهدید ثبات آن استفاده می‌کند و خاطرنشان کرد که موضع سومالی در مجامع مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، او تأکید کرد که کشورش اجازه نخواهد داد درگیری‌های جاری در غرب آسیا به شاخ آفریقا سرایت کند، زیرا این امر تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است. او افزود که انتقال درگیری و رنجی که غرب آسیا نزدیک به یک قرن شاهد آن بوده است به شاخ آفریقا «کاملاً غیرقابل قبول است و هیچ نفعی برای مردم سومالی یا مردم منطقه در آن وجود ندارد»

در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، رژیم تروریستی اسرائیل رسما سومالی‌لند را به رسمیت شناخت. دولت سومالی این تصمیم تل‌آویو را رد کرد و آن را «اقدامی غیرقانونی و حمله‌ای عمدی به حاکمیت، وحدت و مرز‌های شناخته‌شده بین‌المللی» این کشور توصیف کرد.

رژیم تروریستی اسرائیل در چارچوب یک استراتژی امنیتی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، در زمانی که منطقه شاهد تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، به دنبال تقویت نفوذ خود در تنگه باب المندب و منطقه شاخ آفریقا است، که این امر با اقدامات مصر و ترکیه برای حمایت از سومالی، تلاش‌های اتیوپی برای دستیابی به یک خروجی دریایی و ادامه تنش‌های امنیتی در دریای سرخ همزمان شده است.

منبع: المیادین