باشگاه خبرنگاران جوان ؛ شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح اجرای برنامه مسکن استیجاری در شهرهای جدید بیانداشت: این برنامه در راستای اجرای بند (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پیگیریهای مستمر وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصویب «بسته مدیریت بازار اجاره» در ششمین جلسه شورای عالی مسکن، اظهار داشت: در قالب ماده (۶) این بسته، به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده شده است تا با استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک، نسبت به تامین واحدهای مسکونی تکمیلشده و آماده بهرهبرداری اقدام کنند تا این واحدها در قالب مسکن استیجاری در اختیار زوجهای جوان فاقد مسکن قرار گیرد.
ملکی افزود: با دستور و تاکید وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی این طرح در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و به همه ادارات کل راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید ابلاغ شد. این دستورالعمل، فرآیند شناسایی گروههای هدف، تامین واحدهای مسکونی، ضوابط انتخاب کارگزاران و نحوه اجرای نظام اجارهداری را بهصورت شفاف مشخص کرده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان ها براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع انجام خواهد شد، تصریحکرد: اولویتبندی متقاضیان نیز بهصورت کاملاً سیستمی و بر اساس شاخصهایی همچون دهک درآمدی و میزان آسیبپذیری خانوار انجام میشود تا واحدها به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.
وی ادامهداد: در این راستا شرکت عمران شهرهای جدید نیز بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، با بسیج همه ظرفیتهای موجود و شناسایی املاک قابل بهرهبرداری و همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی نسبت به خرید واحدهای مسکونی از بخش خصوصی، مکان های عمومی غیردولتی و همچنین بهرهگیری از واحدهای متعلق به شرکت مادر و شرکت های تابعه و پروژه های مشارکتی اقدامات لازم را آغاز کرد.
ملکی با اشاره به روند اجرای این برنامه در شهرهای جدید، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرآیند تأمین حدود یکهزار واحد مسکونی در هفت استان و ۱۲ شهر جدید آغاز شده و تا کنون مصوبات ۷۰۴ واحد آن در هیأت مدیره شهرهای تابعه و مجمع اخذ و ابلاغ شده و ۱۹۰ واحد مسکونی دیگر نیز هم اکنون آماده واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است که پس از معرفی افراد از سوی ادارات کل راه و شهرسازی و تکمیل فرآیندهای سامانهای، این واحدها در اختیار زوجهای جوان مشمول طرح قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مسئول، حدود ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شرکت برای هر واحد از این طرح جهت اجرای نصبیات شامل کابینت، پکیج و ... هزینه خواهد شد تا واحدها به صورت آماده به متقاضیان تحویل داده شود.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامه، گام موثری در توسعه نظام اجارهداری حرفهای، افزایش دسترسی اقشار هدف به مسکن مناسب و ایجاد آرامش بیشتر در بازار اجاره خواهد بود و شرکت عمران شهرهای جدید با تمام ظرفیت برای تحقق این سیاست دولت چهاردهم تلاش خواهد کرد.