باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، ولینگتون کو، وزیر دفاع تایوان گفت همکاری تایوان با ایالات متحده «ممکن است بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی باشد که بسیاری تصور می‌کنند.»

خبرگزاری مرکزی تایوان گزارش داد که کو این اظهارات را در مصاحبه اخیر رسانه‌ای بیان کرده است.

وی گفت که فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده به تایوان در تقویت قابلیت‌های دفاعی خود در چندین حوزه کمک می‌کند.

کو افزود که استراتژی هند و اقیانوسیه آمریکا بر «دفاع جمعی و مسئولیت مشترک» تأکید دارد و اعلام کرد که کشور‌ها باید هزینه‌های دفاعی را افزایش داده و قابلیت‌های دفاع از خود را تقویت کنند تا «بازدارندگی جمعی» را در برابر هرگونه «تلاش یکجانبه برای تغییر وضع موجود در تنگه تایوان با زور» ایجاد کنند.

چین، تایوان را یک «استان جداشده» می‌داند و استفاده از زور را برای دستیابی به اتحاد کامل با سرزمین اصلی که توسط تنگه تایوان از تایوان جدا شده است، رد نکرده است. تایپه از سال ۱۹۴۹ بر استقلال خود اصرار داشته است.

منبع: آناتولی