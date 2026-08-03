وزیر دفاع تایوان می‌گوید که همکاری تایوان و آمریکا نزدیک‌تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، ولینگتون کو، وزیر دفاع تایوان گفت همکاری تایوان با ایالات متحده «ممکن است بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی باشد که بسیاری تصور می‌کنند.»

خبرگزاری مرکزی تایوان گزارش داد که کو این اظهارات را در مصاحبه اخیر رسانه‌ای بیان کرده است.

وی گفت که فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده به تایوان در تقویت قابلیت‌های دفاعی خود در چندین حوزه کمک می‌کند.

کو افزود که استراتژی هند و اقیانوسیه آمریکا بر «دفاع جمعی و مسئولیت مشترک» تأکید دارد و اعلام کرد که کشور‌ها باید هزینه‌های دفاعی را افزایش داده و قابلیت‌های دفاع از خود را تقویت کنند تا «بازدارندگی جمعی» را در برابر هرگونه «تلاش یکجانبه برای تغییر وضع موجود در تنگه تایوان با زور» ایجاد کنند.

چین، تایوان را یک «استان جداشده» می‌داند و استفاده از زور را برای دستیابی به اتحاد کامل با سرزمین اصلی که توسط تنگه تایوان از تایوان جدا شده است، رد نکرده است. تایپه از سال ۱۹۴۹ بر استقلال خود اصرار داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تایوان ، آمریکا و چین
خبرهای مرتبط
ترامپ تعرفه‌های جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری اعمال کرد
با رسیدن طوفان نول به جنوب چین، بیش از ۷۰۰ هزار نفر تخلیه شدند
غرق شدن کشتی ویتنامی در دریای چین جنوبی؛ ۲۳ نفر مفقود شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روسیه: استفاده هسته‌ای برای دفاع از متحدان مجاز است
رمزگشایی از عقب نشینی مجدد ترامپ
ادعای وزیر جنگ آمریکا پس از عقب‌نشینی ترامپ
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد
افزایش قیمت طلا با کاهش تنش‌های ایران و آمریکا
نظرات جنجالی درباره نقش رژیم صهیونیستی در بحران مهاجران فراگیر شد 
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران
گزارش وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
ترامپ: کانادا را به‌دلیل دود آتش‌سوزی‌ها تحریم می‌کنیم
آیا سخنگوی وزارت خارجه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را خوانده است؟
آخرین اخبار
پنتاگون قصد دارد تولید پاتریوت را سه برابر کند
دو انفجار مرموز در نزدیکی فرودگاه تدمر سوریه
زمان و تاریخ مذاکرات آمریکا و ایران هنوز نهایی نشده است
حماس خواستار مداخله میانجی‌گران برای توقف کامل جنگ در غزه شد
ایران در هرمز دیکته می‌کند کدام کشتی‌ها وارد خلیج شوند و از آن خارج شوند
بازداشت حدود ۴۰۰ نفر در فرانسه به ظن ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد
سران اروپا مخالف عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هستند
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران
تایپه: همکاری تایوان و آمریکا نزدیک‌تر از چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند
سومالی: اجازه نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند را نمی‌دهیم
افشای همکاری پهپادی اسرائیل و امارات
ارتش رژیم صهیونیستی رزمایش‌های دریایی و زمینی آغاز کرد
آیا سخنگوی وزارت خارجه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را خوانده است؟
جست‌و‌جو برای یافتن مفقودان حادثه آتش‌سوزی کشتی در جزیره مادورای اندونزی
اسپانیا واکنش اروپا به بحران مهاجران را محکوم کرد
حملات مجدد اوکراین به انبار‌های شرکت موسوم به «آمازون روسی»
تداوم حملات اسرائیل به غزه؛ ۲۲ فلسطینی در یک روز شهید شدند
آسوشیتدپرس: کشور‌های میانجی تماس‌ها با ایران و آمریکا را افزایش می‌دهند
واکنش میلی به اتتقادات معاونش: تفاوت نابغه و دیوانه در نتایج است
حملات رژیم صهیونیستی با بمب‌های فسفری به جنوب لبنان
روسیه حفاظت از کشتی‌ها را در دریا‌ی سیاه و آزوف افزایش می‌دهد
قطع سراسری برق در کوبا همزمان با تشدید بحران سوخت
ترکیه: حملات اخیر به غزه ثابت می‌کند که اسرائیل خواهان صلح نیست
ترامپ: کانادا را به‌دلیل دود آتش‌سوزی‌ها تحریم می‌کنیم
چهارده کشته و هزاران آواره در پی باران و سیل در جنوب هند
گزارش وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
رمزگشایی از عقب نشینی مجدد ترامپ
افزایش قیمت طلا با کاهش تنش‌های ایران و آمریکا
اطلاعات شخصی ۱۰۰ هزار افسر پلیس انگلیس در دارک‌وب منتشر شد