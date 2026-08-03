باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجتالاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: شوق و اشتیاق به زیارت، شاخصه اصلی زیارت رفتن است و ثواب هزار حج و عمره قبولشده را در بر دارد؛ بنابراین سفر با شوق به اربعین و کربلا تنها سفری است که حتی توصیه شده قرض کنید و به این سفر بروید.
او افزود: در مورد جاماندگان نیز، اصل آن دلدادگی و شوق به رفتن و زیارت است؛ حتی اگر از خانه به نیت زیارت سیدالشهدا بیرون آیند و به مسجد بروند، گویی به زیارت کربلا رفتهاند.
حجتالاسلام سالاری مکی بیان کرد: برای امام حسین (ع) یک محبت پنهانی در قلب مؤمن وجود دارد که هیچگاه سرد نمیشود. فلسفه داستان کربلا و این جهاد، کمک به تابیدن نور سیدالشهدا به عالم و روشن شدن حقیقت است؛ حتی امام زمان (عج) خود را با امام حسین (ع) هنگام ظهور معرفی میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: زیارت اربعین صرفاً زیارت اربعین نیست؛ هر قدم اکنون یک «نه» گفتن به ظلم است، زیرا در مسیر معرفت و ظلمستیزی عالم قدم برمیدارید و گفتمان ظلمستیزی و زمینهسازی ظهور برقرار میشود.
او عنوان کرد: فردا قرار است جاماندگان اربعین در شهر بیرجند و کل استان، یک پیادهروی نمادین داشته باشند؛ به همت مردم، هیأتیها و گروههای جهادی، بیش از ۴۰۰ موکب فردا در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و استانی در مسیرهای ۲۰ کیلومتری تا ۲ کیلومتری برای پیادهروی نمادین جاماندگان آماده خدمترسانی هستند.
حجتالاسلام سالاری مکی تصریح کرد: مواکب شامل مواکب فرهنگی و پذیرایی است؛ این برنامه از ۴ صبح در برخی جاها آغاز میشود و تا شامگاه برپا است. این برنامه در بیرجند از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح از میدان آزادی با قرائت زیارت عاشورا تا امامزادگان باقریه، همراه با خونخواهی رهبر شهید برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: ساعت ۱۰ سخنرانی، زیارت اربعین و نماز جماعت در امامزادگان باقریه برگزار میشود.
او گفت: از مردم میخواهیم خانوادگی در این مراسم شرکت کنند، زیرا قدمبهقدمِ مردم مهم است و با پرچم ایران تا حد ممکن حضور پیدا کنند.