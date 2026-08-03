باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالساده نیسی با اشاره به برگزاری دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد گفت: نشستهای کمیتههای فنی دو کشور از ۱۲ مرداد در اسلامآباد آغاز شد و رایزنیهای تجاری طی دو روز آینده با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.
به گفته او مدیرانی از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزههای کشاورزی، حملونقل، گمرکی و صنعت و همچنین هیأتی بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران در جلسات مرتبط با کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان حضور خواهند داشت.
نیسی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی رایزنیهای تجاری و برگزاری نشستهای مرتبط با این کمیته است، افزود: برگزاری این نشستها فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیتهای همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و پیگیری راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان فراهم میکند.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با گریز بر سفر وزیر صمت به پاکستان، افزود: سیدمحمد اتابک، در صدر هیاتی برای حضور در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلامآباد سفر خواهد کرد و ریاست این نشست را با همراهی جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، بر عهده خواهد داشت.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با برخی مسئولان دولت پاکستان نیز انجام خواهد شد و نشست مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه برگزاری کمیته مشترک تجاری برگزار میشود.
گفتنی است، نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبانماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شده بود و دهمین دور این کمیته طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه در اسلامآباد برگزار میشود.
منبع: روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران