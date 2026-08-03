مراسم تشییع و تدفین شهید «نیما مرادی»، دریانورد شهید در حمله ناجوانمردانه اوکراین به کشتی تجاری ایران، امروز در زادگاهش بندر انزلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید «نیما مرادی»، دریانورد جوان و دریادل شهید حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، امروز (دوشنبه ۱۲ مرداد ماه) با حضور استاندار گیلان، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دوستان این شهید و اقشار مختلف مردم در شهرستان بندر انزلی برگزار شد.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، پیکر مطهر این شهید والامقام را تا محل گلزار شهدای بندر انزلی تشییع کردند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید مرادی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای راه عزت، امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

شهید «نیما مرادی»، دریانورد جوان اهل بندر انزلی بامداد شنبه سوم مرداد ماه در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان