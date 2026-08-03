بنا بر اعلام رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، عملکرد مزارع گندم آبی در کشور ۲۴ درصد و گندم دیم ۳۲ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از موفقیت طرح «مدیریت تغذیه بهینه و تلفیقی بر تولید گندم آبی و دیم با رهیافت مشارکتی (PNT)» خبر داد و گفت: نتایج اجرای این طرح در سطح کشور نشان می‌دهد که مدیریت علمی و متوازن تغذیه گندم، نقش مؤثری در افزایش عملکرد مزارع آبی و دیم داشته است.

وی با بیان این‌که طرح از سال ۱۴۰۱ در قالب همکاری با معاونت زراعت در حال اجرا است، افزود: تاکنون این طرح در ۶۵۲ سایت شامل ۳۹۵ مزرعه گندم آبی و ۲۵۷ مزرعه گندم دیم و در سطحی بالغ بر ۱۳۰ هکتار در نقاط مختلف کشور اجرا شده است.

وی با اشاره به مشارکت گسترده کارشناسان و محققان در اجرای این طرح اظهار کرد: در مجموع ۷۹۵ نفر از کارشناسان، محققان مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در اجرای پروژه همکاری داشته‌اند که این مشارکت، زمینه انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید را فراهم کرده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور تصریح کرد: بر اساس نتایج تأیید شده، میانگین افزایش عملکرد در مزارع گندم آبی ۲۴.۳۴ درصد و در مزارع گندم دیم ۳۲.۰۳ درصد نسبت به مزارع شاهد بوده است؛ دستاوردی که بیانگر اثربخشی اجرای مدیریت تغذیه بهینه و تلفیقی در افزایش تولید گندم و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: دستورالعمل اجرایی طرح برپایه آخرین یافته‌های تحقیقاتی تدوین شده و اجرای پایلوت‌های تغذیه در مزارع، با همکاری فنی و مشاوره‌ای مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور و مشارکت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انجام می‌شود.

اسدی رحمانی با تأکید بر ضرورت تداوم این برنامه ملی گفت: با توجه به نتایج مطلوب به دست آمده، ادامه اجرای طرح نیازمند تأمین منابع مالی متناسب با شرایط اجرایی است.

وی تاکید کرد: تداوم اجرای این طرح نیازمند حمایت‌های معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها است تا زمینه توسعه مدیریت تغذیه بهینه و تلفیقی گندم و تعمیم دستاوردهای این طرح در سطح کشور فراهم شود.

برچسب ها: مزارع گندم ، تولید گندم
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