استقبال زائرین اربعین از مراسم تعزیه خوانی در موکب محبان الرضا (ع)

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سلیمه رودکی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با شروع فعالیت موکب محبان الرضا (ع) در مرز شلمچه، هر شب مراسم تعزیهخوانی و آیینهای سنتی سنج و دمامزنی با حضور عزاداران برگزار میشود که با استقبال پرشور زوار مواجه شده است.
رودکی افزود: گروه تعزیه خوانی هرشب از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰ به اجرای برنامه میپردازد و هرشب داستان شهادت یکی از فرزندان و یاران امام حسین (ع) به نمایش گذاشته میشود که تا روز اربعین ادامه دارد.
وی افزود: یکی از جلوههای ویژه این موکب، اقامه نماز جماعت در حسینیه برادران و خواهران است که به امامت امام جماعت مستقر در موکب برگزار میشود که این اقدام موجب ایجاد فضای معنوی و انسجام بیشتر میان زوار شده است.