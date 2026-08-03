استقبال زائرین اربعین از مراسم تعزیه خوانی در موکب محبان الرضا (ع)

موکب محبان الرضا (ع) شهرداری منطقه یک در مرز شلمچه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی نظیر تعزیه‌خوانی، سنج و دمام زنی و برپایی نماز جماعت، هر شب حال و هوایی عاشورایی به زائران اربعین حسینی بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سلیمه رودکی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با شروع فعالیت موکب محبان الرضا (ع) در مرز شلمچه، هر شب مراسم تعزیه‌خوانی و آیین‌های سنتی سنج و دمام‌زنی با حضور عزاداران برگزار می‌شود که با استقبال پرشور زوار مواجه شده است.

رودکی افزود: گروه تعزیه خوانی هرشب از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰ به اجرای برنامه میپردازد و هرشب داستان شهادت یکی از فرزندان و یاران امام حسین (ع) به نمایش گذاشته می‌شود که تا روز اربعین ادامه دارد.

وی افزود: یکی از جلوه‌های ویژه این موکب، اقامه نماز جماعت در حسینیه برادران و خواهران است که به امامت امام جماعت مستقر در موکب برگزار می‌شود که این اقدام موجب ایجاد فضای معنوی و انسجام بیشتر میان زوار شده است.

برچسب ها: اربعین ، موکب
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