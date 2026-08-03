باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اکاترینا دوبرووینا، دانشیار بخش بهداشت در موسسه مشکلات پزشکی در دانشگاه پیروگوف، خاطرنشان میکند که چرت کوتاه در طول روز، روشی علمی و اثباتشده برای بازیابی تمرکز و حافظه است.
این پزشک دلیل رواج گسترده چرت زدن در طول روز را آشکار کرد و توضیح داد که حتی ۱۵ دقیقه خواب در زمان مناسب میتواند تأثیر قابل توجهی بر تواناییهای شناختی و وضعیت روانی داشته باشد.
دوبرووینا توضیح داد که استراحت در اواسط روز، سنتی رایج در بسیاری از فرهنگها بوده و به عنوان یک امر لوکس یا یک عادت گذرا دیده نمیشد، بلکه به عنوان یک راه طبیعی برای سازگاری با ریتمهای بیولوژیکی و شرایط آب و هوایی در نظر گرفته میشد.
او خاطرنشان کرد که مطالعات مدرن، آنچه را که انسانها از زمانهای قدیم به طور غریزی میدانستند، تأیید میکند: اینکه استراحت کوتاه در طول روز به بازیابی تمرکز و تعادل عاطفی بدون تأثیر منفی بر خواب شبانه کمک میکند.
این پزشک اظهار داشت که چرت کوتاه ۱۵ تا ۳۰ دقیقهای، راهی مؤثر برای بازیابی انرژی بدون ایجاد اختلال در برنامه خواب روزانه شماست. او افزود که چرت زدن، به خصوص بین ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰، میتواند تواناییهای ذهنی، از جمله حافظه، سرعت پردازش اطلاعات و تمرکز را بهبود بخشد - که این امر به ویژه برای افرادی که شغلشان نیاز به تلاش ذهنی قابل توجهی دارد، بسیار مهم است.
دوبرووینا اشاره کرد که چرت زدن بعد از ظهر ریشههای تاریخی دارد، به ویژه در کشورهایی با آب و هوای گرم مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان، که در آنها چرت زدن نه تنها یک رسم اجتماعی، بلکه یک ضرورت برای مقابله با گرمای ظهر بود. مردم در ساعات اوج از کار اجتناب میکردند و پس از خنک شدن دما در عصر، فعالیتهای خود را از سر میگرفتند.
این پزشک تأکید کرد که چرت کوتاه بعد از ظهر اتلاف وقت نیست، بلکه سرمایهگذاری در سلامت مغز و افزایش بهرهوری است. با این حال، او بر اهمیت رعایت مدت و زمان آن تأکید کرد. او در مورد چرت زدن بیش از حد در طول روز یا چرت زدن خیلی نزدیک به غروب آفتاب هشدار داد، زیرا این امر میتواند ساعت بیولوژیکی را مختل کند و استراحت مورد انتظار را به احساس خستگی و بیحالی تبدیل کند.
منبع: runews۲۴.ru