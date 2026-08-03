همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان (ع) فیلم «اربعین» به کارگردانی علیرضا رزازی‌فر دوشنبه ۱۲ مرداد ماه از شبکه نمایش سیما روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اربعین» که وقایع آن در ایران و عراق می‌گذرد و درباره آزاده‌ای است به نام علی که پس از مرگ همسرش یسنا برای رو به رو شدن با افسر بعثی که او را شکنجه کرده همراه خواهرزاده اش مانی راهی عراق می‌شود، دوشنبه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

از جمله عوامل این فیلم تلویزیونی می‌توان به تهیه کننده و تصویربردار: محمد صدری، مدیر تولید: رضا هادی، صدابردار: حمیدرضا یارندپور، نویسنده و کارگردان: علیرضا رزازی فر، دستیار و برنامه ریز: سیاوش سیف و تدوین: محمدجواد رجبزاده اشاره کرد.

در فیلم «اربعین» بازیگرانی، چون محمود مقامی، شقایق فراهانی، جواد مولانیا، محمد ساربان، دکتر محسن مغاری و حقی سکوت (بازیگر عراقی) بازی کرده‌اند.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش

برچسب ها: شبکه نمایش ، مستند
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