شهروندخبرنگار ما به مناسبت اربعین حسینی فیلم و تصاویری از حضور زائران در کربلای معلی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیاده‌روی اربعین حسینی بار دیگر صحنه حضور دلدادگان و عاشقانی است که از نقاط مختلف جهان به این سفر معنوی می‌روند؛ زائرانی که با پای پیاده مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند تا خود را به کربلای معلی برسانند. در بین راه موکب‌هایی راه اندازی شده که با خدمات رسانی‌ها و پذیرایی از زائران صحنه‌ای به یاد ماندنی را به تصویر می‌کشند تا ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) نشان دهند.

شهروندخبرنگار ما که از شهرستان ماهدشت استان البرز به سفرعتبات عالیات مشرف شده است، فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - عراق

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