چین با الهام از طرح «آرماگدون»، درصدد استفاده از بمب هسته‌ای برای نابودی سیارک‌های بزرگ با هدف محافظت از زمین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، تیمی از دانشمندان چینی در حال توسعه مکانیزمی برای نابودی سیارک‌های بزرگ با استفاده از بمب‌های هسته‌ای هستند.

این گزارش حاکی از آن است که تیمی از محققان در موسسه تحقیقات فناوری موشکی پکن در حال کار بر روی طرحی برای نابودی سیارک‌های بزرگی هستند که می‌توانند تهدیدی برای زمین باشند.

به گفته این روزنامه، ایده اصلی شامل ارسال یک کاوشگر فلزی برای برخورد با سیارک و حفر یک تونل عمیق در داخل آن است، قبل از اینکه یک فضاپیمای دیگر یک بمب هسته‌ای را به داخل این تونل بفرستد تا در هسته سیارک منفجر شود.

محققان می‌گویند که انفجاری با نیروی سه مگاتن، معادل حدود ۲۰۰ بمبی که بر هیروشیما انداخته شد، می‌تواند برای نابودی کامل یک سیارک با قطر حدود ۱۰۰ متر کافی باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که انفجار بمب در عمق ۳۰ متری زیر سطح سیارک، تغییر سرعت آن را بیش از سه برابر بیشتر از انفجار سطحی افزایش می‌دهد و این روش را در تغییر مسیر آن بسیار مؤثرتر می‌کند.

محققان توضیح دادند که دفن بمب در داخل سیارک، به جای انفجار آن روی سطح آن، تأثیر انفجار را به طور قابل توجهی تقویت می‌کند و احتمال انحراف جرم آسمانی از مسیر بالقوه تهدیدآمیز آن به سمت زمین را افزایش می‌دهد.

در این گزارش آمده است که این رویکرد شبیه طرح فیلم فاجعه علمی تخیلی «آرماگدون» محصول ۱۹۹۸ است، اما طرح چینی کاملاً به فضاپیمای بدون سرنشین متکی است. محققان معتقدند که این امر پیچیدگی فنی را کاهش داده و در مقایسه با تلاش برای هدف قرار دادن مستقیم سیارک با کلاهک هسته‌ای، کارایی را افزایش می‌دهد.

سیارک‌ها اجسام سنگی یا فلزی با شکل نامنظم هستند که بقایای موادی هستند که منظومه شمسی را تشکیل داده‌اند. اکثر آنها در کمربند بین مریخ و مشتری به دور خورشید می‌چرخند، در حالی که برخی مدار‌هایی دارند که از مدار زمین عبور می‌کنند. اندازه آنها از چند متر تا صد‌ها کیلومتر متغیر است.

منبع: خبرگزاری ریانووستی

برچسب ها: سیارک ، سیارک ها ، بمب هسته ای ، فضا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
جنبه تبلیغاتی دارد چین بمب هایش را برای خودش نگه دارد یه وقت اشغال نشود.
۴
۴
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