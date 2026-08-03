روابط عمومی استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای به دانش‌آموزان، اولیا و عوامل اجرایی مدارس اعلام کرد: با وجود تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، برگزاری آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان در این روز طبق برنامه مصوب، بدون هیچ‌گونه تغییری انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای به دانش‌آموزان، اولیا و عوامل اجرایی مدارس اعلام کرد: با وجود تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، برگزاری آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان در این روز طبق برنامه مصوب، بدون هیچ‌گونه تغییری انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اهمیت برگزاری آزمون‌های نهایی، زمان‌بندی این آزمون‌ها تحت تاثیر تعطیلی ادارات قرار نگرفته و تمامی حوزه‌های امتحانی طبق روال معمول آماده خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان هستند.

در این اطلاعیه همچنین از دانش‌آموزان خواسته شده است تا با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و رعایت دقیق زمان مقرر، در حوزه‌های امتحانی حضور یابند تا از بروز هرگونه تاخیر در برگزاری آزمون جلوگیری شود.

برچسب ها: امتحانات دانش آموزان ، مدارس
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