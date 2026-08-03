سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس، محدودیت‌های ترافیکی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهر شیراز را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ولی کریمی بیان کرد: بر این اساس از ساعت ۷ صبح روز اربعین، (۱۳ مرداد) در محدوده چهار راه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و کلیه انشعابات آن، بلوار هجرت تقاطع فردوسی تا چهارراه شاهزاده قاسم، چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و چهارراه مصدق به سمت چهار راه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرپرست پلیس راهور فارس خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم روز اربعین ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان ضمن همکاری و همراهی با ماموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: محدودیت‌های ترافیکی ، جاماندگان اربعین حسینی ، شیراز ، پلیس راهنمایی و رانندگی
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