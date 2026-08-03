باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اختیارات قانونی دولت در حوزه مدیریت نرخ سوخت، تأکید کرد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین از نظر روانی و اقتصادی آثار مطلوبی نخواهد داشت.
نوین با اشاره به چالشهای موجود در حوزه ناترازی انرژی اظهار داشت: «دولت اختیار قانونی لازم برای تصمیمگیری در خصوص نرخ بنزین را داراست، اما با توجه به شرایط فعلی جامعه، اعمال تغییرات قیمتی به صلاح نیست. انتظار میرود دولت با تأمل و هماهنگی بیشتری با مجلس، در این زمینه گام بردارد.»
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور در حوزه مصرف انرژی، ریشه در مسائل فرهنگی و الگوی غلط مصرف دارد، افزود: «تردد خودروهای تکسرنشین و استفاده از ناوگان فرسوده به دلیل ضعف در زیرساختهای حملونقل عمومی، باعث شده است که حتی با تغییرات قیمتی، شاهد کاهش محسوس مصرف سوخت نباشیم. تا زمانی که بستر استفاده از حملونقل عمومی برای مردم فراهم نشود، افزایش قیمتها صرفاً فشار اقتصادی به دهکهای مختلف وارد میکند و تأثیر چندانی بر اصلاح الگوی مصرف نخواهد داشت.»
این نماینده مجلس در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای مدیریت توزیع سوخت تصریح کرد: «طبق شنیدهها، دولت در حال حاضر بر مدیریت هوشمند توزیع تمرکز کرده است. کاهش سهمیه سوخت نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) از ۶۰ لیتر به ۲۰ لیتر و تأکید بر استفاده از کارتهای سوخت شخصی در جایگاهها از جمله اقدامات در دستور کار است.»
نوین در پایان با اشاره به طرح احتمالی جایگزینی کارتهای سوخت با کارتهای بانکی گفت: «یکی از طرحهای در دست بررسی، حذف کارتهای جایگاهداران و اتصال کارتهای بانکی به سامانه سوخت است. در صورت اجرای دقیق و کارشناسی این طرح، میتوان امیدوار بود که بخش قابلتوجهی از معضلات قاچاق سوخت، توزیع ناعادلانه و مدیریت مصرف مرتفع شود. با این حال، تأکید دوباره میکنم که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیقتر و در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن توسط دولت محترم است.»