باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پس از سال‌ها انتظار و مطالبه‌گری مردم، پروژه پل امامزاده جعفر (ع) هشتگرد، معروف به پل راه‌آهن، به مراحل پایانی اجرا رسیده و پس از تکمیل عملیات ایمن‌سازی، نصب نیوجرسی، علائم و تجهیزات ترافیکی، در شهریورماه به‌صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تکمیل این پروژه گفت: روند اجرای پل راه‌آهن هشتگرد از طریق تذکر و سؤال از وزیر راه و شهرسازی، طرح این مطالبه در صحن علنی مجلس و پیگیری‌های مستمر دنبال شد و برای تسریع در اجرای آن، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس به پروژه اختصاص یافت.

وی افزود: تکمیل این پل، خدمتی ارزشمند به مردم هشتگرد، شهرستان نظرآباد و روستاهای اطراف است و با بهره‌برداری از آن، یکی از پروژه‌های مهم و نیمه‌تمام منطقه پس از سال‌ها به نتیجه خواهد رسید.

جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز با بیان اینکه این پروژه پس از حدود ۸ تا ۹ سال بلاتکلیفی به سرانجام رسیده است، گفت: تکمیل پل راه‌آهن هشتگرد با همدلی و همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی، فرمانداری‌های ساوجبلاغ و نظرآباد، شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد و سایر دستگاه‌های اجرایی محقق شد.

وی مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح را بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با افتتاح رسمی این پروژه، دسترسی مردم به آستان مقدس امامزاده جعفر (ع)، گلزار شهدای شهرستان و آرامستان تسهیل شده و یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی منطقه برطرف خواهد شد.