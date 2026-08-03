بازار سرمایه همچنان ارزنده؛ توصیه به سهامداران تازه وارد

کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از سهام در سطوح قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند در حالی که قیمت محصولات شرکت‌ها متناسب با تورم افزایش یافته، قیمت سهام از این رشد جا مانده و همین موضوع بیانگر ارزندگی بالای بازار است.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رشد شاخص کل بورس در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سرمایه نسبت به کاهش ریسک های سیستمایتک واکنش مثبتی نشان داده است، با بهبود فضای سیاسی، شاهد بازگشت امید به معاملات بودیم و بخش قابل توجهی از نماد‌ها با تقاضای خرید مواجه شدند.

او با اشاره به ارزندگی بازار سرمایه افزود: بسیاری از سهام در سطوح قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند در حالی که قیمت محصولات شرکت‌ها متناسب با تورم افزایش یافته، قیمت سهام از این رشد جا مانده و همین موضوع بیانگر ارزندگی بالای بازار است.

صفاری با بیان اینکه ارزش دلاری بازار سرمایه به پایین‌ترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است، اظهار کرد: ارزش بازار بورس که در مقاطعی به بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار رسیده بود، اکنون به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از شرکت‌های بورسی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و بازار ظرفیت رشد قابل توجهی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی تصور می‌کنند رشد شاخص اسمی به معنای گران بودن بازار است، در حالی که با در نظر گرفتن اثر تورم و کاهش ارزش پول، مشخص می‌شود که بازار همچنان از نظر ارزش‌گذاری در شرایط مناسبی قرار دارد و بسیاری از سهام با قیمت‌های پایین معامله می‌شوند با بهبود فضای اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان بازار، این فاصله میان ارزش واقعی شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به تدریج جبران شود.

صفاری در پایان به سهامداران، به‌ویژه افراد تازه‌وارد، توصیه کرد: سرمایه‌گذاران به جای خرید و فروش مستقیم سهام، از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان استفاده کنند؛ زیرا مدیریت سرمایه توسط تیم‌های حرفه‌ای می‌تواند ضمن کاهش خطا‌های رفتاری، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کنترل کرده و تجربه بهتری برای سهامداران رقم بزند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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