جدایی جنجالی رامین رضاییان از استقلال، حالا شایعات زیادی درباره مقصد بعدی این ستاره باتجربه فوتبال ایران ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- رامین رضاییان پس از یک فصل حضور در استقلال از جمع آبی‌پوشان جدا شد؛ جدایی‌ای که خیلی زود به یکی از سوژه‌های داغ نقل‌وانتقالات تبدیل شد. با توجه به حضور بازیکنانی مانند صالح حردانی و سامان تورانیان در پست دفاع راست، تصمیم باشگاه استقلال بر ادامه همکاری با رضاییان نبود و این بازیکن باتجربه از جمع آبی‌ها جدا شد.

گفته می‌شود اختلاف اصلی در مذاکرات بر سر مسائل مالی بوده است؛ رضاییان اعلام کرده بود برای تمدید قرارداد کمتر از ۱۸۰ میلیارد تومان را نمی‌پذیرد، در حالی که پیشنهاد استقلال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و دو طرف به توافق نرسیدند.

اما اتفاقی که توجه هواداران را بیشتر جلب کرد، اقدام رضاییان در فضای مجازی بود؛ او پس از جدایی، تصاویر مربوط به دوران حضورش در استقلال را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد، در حالی که همچنان تصاویر دوران حضورش در پرسپولیس را نگه داشته است؛ موضوعی که باعث ایجاد واکنش و گمانه‌زنی میان هواداران شده است.

اکنون سؤال بزرگ این است؛ مقصد بعدی رامین رضاییان کجاست؟ بازگشت دوباره به پرسپولیس، ادامه فوتبال در اروپا یا انتخاب یک مسیر جدید در لیگ برتر؟

اگر رضاییان راهی پرسپولیس شود، بدون شک یکی از جنجالی‌ترین انتقال‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران رقم خواهد خورد و شاید شاهد شکل‌گیری «یاغی» جدید لیگ برتر باشیم.

برچسب ها: پرسپولیس ، استقلال ، رامین رضاییان
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