باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی روز دوشنبه در آیین آغاز سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکمیل سد مشمپا با اشاره به رویکرد دولت در مواجهه با ناترازی انرژی و رد شایعات کندی کار، گفت: با کار مضاعف، عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است و وعده می‌دهیم که به زودی بساط ناترازی‌ها با همکاری مردم برچیده خواهد شد.

وی گفت: در این راستا یک هزار مگاوات برق واحدهای نیروگاهی جدید به شبکه در هفته‌های اخیر افزوده شد که نشانگر عزم جدی دولت برای رفع ناترازی ها است.

وزیر نیرو راهبرد کلیدی رفع ناترازی ها در حوزه انرژی را اصلاح اقتصاد صنعت و جذب سرمایه عنوان کرد و گفت:اخلال در اقتصاد صنعت آب و برق، عامل اصلی وضعیت فعلی است.

وی با اشاره به راهکار این موضوع و ایجاد محیط کسب‌وکار جذاب برای بخش خصوصی، گفت: اگر بستر اقتصادی اصلاح نشود، سرمایه به سمت این بخش هدایت نخواهد شد.

علی آبادی، اعتماد به بخش خصوصی را مولفه ای مهم عنوان کرد و افزود:باید از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران تمجید کرد چرا که آنها بازوان توانمند دولت هستند و معتقدیم که حضور بخش خصوصی به دلیل محاسبات دقیق اقتصادی‌شان، تضمین‌کننده موفقیت پروژه‌هاست.

وی به لزوم مدیریت منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های خاص مثل سد مشمپا تاکید کرد و گفت: تأمین مالی این طرح از محل اوراق و اعتبارات تخصیص‌یافته توسط وزارتخانه انجام می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر هم‌زمانی اجرای سد و خطوط انتقال برای جلوگیری از اتلاف منابع و زمان عملیات اجرایی سد، گفت: تعهد به اتمام پروژه تا پایان دوره فعلی دولت مبنای کار است.

علی آبادی با بیان اینکه دولت چهاردهم با همدلی و برادری پا به میدان خدمت گذاشته است، افزود: طبق آموزه‌های دینی اگر مسئولان کار را صرفاً برای رضای خدا و بدون چشم‌داشت به پاداش دنیوی انجام دهند، خداوند برکات خود را به کار آنها می افزاید.

وزیر نیرو به تجربه شخصی‌ خود در خوزستان و همراهی مردم در تأمین برق اشاره کرد و مردم ایران را «قهرمان، صبور و استوار» توصیف نمود و گفت: این مردم در مقابل دشمن، با عزت و قدرت ایستاده‌اند.

وی با اشاره به تجربه جنگ و دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: دشمنان بدانند که این ملت با تهدید و فشار از پای در نمی‌آیند.

علی آبادی افزود: معتقدیم‌ ایران با وجود دشمنی‌های خارجی در مسیر پیشرفت قرار دارد و راه نجات از ناترازی‌ها نه تنها اقدامات فنی بلکه «اصلاح ساختار اقتصادی صنعت» و «جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی» است.

وی تاکید کرد: موفقیت دولت را در گرو «همدلی ملی»، «پشتیبانی مردم» و «اخلاص در عمل» می‌دانیم و ضمن قدردانی از تلاش‌های گذشتگان بر تداوم این مسیر برای رسیدن به اهداف امام راحل و رهبر شهید تأکید داریم.