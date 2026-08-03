باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ معین الدینی گفت: با هدف برگزاری مطلوب آیین جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان کرمان، مسیر جوپار به کرمان از ساعت ۴ صبح سه شنبه ۱۳ مردادماه تا حوالی ساعت ۱۷ برای تردد هرگونه وسایل نقلیه مسدود خواهد بود.

وی افزود: بدین منظور محور‌های هفت باغ، باغین و بهرامجرد تا جوپار مسدود خواهند بود و لازم است رانندگان از مسیر‌های جایگزین حوزه نگار و بردسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان بر خودداری از ورود موتورسواران به این محدوده تا پایان مراسم پیاده روی و خودداری شهروندان از سوار شدن در قسمت بار وانت‌ها و سایر اقدامات خطرساز تاکید کرد.

منبع: پلیس کرمان