رئیس پلیس راه شمال استان کرمان محدودیت‌های ترافیکی ویژه آیین جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ معین الدینی  گفت: با هدف برگزاری مطلوب آیین جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان کرمان، مسیر جوپار به کرمان از ساعت ۴ صبح سه شنبه ۱۳ مردادماه تا حوالی ساعت ۱۷ برای تردد هرگونه وسایل نقلیه مسدود خواهد بود.

وی افزود: بدین منظور محور‌های هفت باغ، باغین و بهرامجرد تا جوپار مسدود خواهند بود و لازم است رانندگان از مسیر‌های جایگزین حوزه نگار و بردسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان بر خودداری از ورود موتورسواران به این محدوده تا پایان مراسم پیاده روی و خودداری شهروندان از سوار شدن در قسمت بار وانت‌ها و سایر اقدامات خطرساز تاکید کرد.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: محدودیت های ترافیکی ، پیاده روی جاماندگان
خبرهای مرتبط
اعلام محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر در کرمان
تشریح محدودیت‌های ترافیکی روز قدس در کرمان
اعمال محدودیت ترافیکی همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان چشم‌انتظاری در دلفارد؛ کودک مفقودشده پیدا شد
سد محکم بازرسی در برابر حقوق‌های نجومی در یک شرکت صنعتی - معدنی
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مسیر جاماندگان اربعین در کرمان
رتبه نخست لیگ کشوری علوم و فنون هسته‌ای به کرمان رسید
دستگیری عاملان تیراندازی به دو شهروند در عنبرآباد
آخرین اخبار
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مسیر جاماندگان اربعین در کرمان
رتبه نخست لیگ کشوری علوم و فنون هسته‌ای به کرمان رسید
دستگیری عاملان تیراندازی به دو شهروند در عنبرآباد
پایان چشم‌انتظاری در دلفارد؛ کودک مفقودشده پیدا شد
سد محکم بازرسی در برابر حقوق‌های نجومی در یک شرکت صنعتی - معدنی
کرمان روی ریل قهرمان‌پروری المپیکی؛ تشکیل ستاد توسعه ۱۲ رشته پرمدال