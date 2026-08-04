کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش‌های رگباری، کشاورزان نسبت به برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان‌های مسقف اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش های رگباری، کشاورزان نسبت به برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان های مسقف اقدام کنند.

وی با تاکید بر انجام هرس سبز در باغات انگور افزود: کشاورزان  از آبیاری باغات در ساعات گرم روز خودداری کنند و همواره توصیه می شود که آنها آبیاری باغات  را در طول شب انجام دهند.

رفیعی ادامه داد: دامداران از مه پاش و پنکه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری استفاده کنند و همواره از قرار دادن کندوها در معرض وزش باد شدید و تابش شدید مستقیم آفتاب خودداری کنند.

به گفته وی، با توجه به افزایش دما، تنظیم جیره غذایی ماهی و انجام هوادهی در استخرهای پرورش ماهی در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از ایجاد آتش به جهت جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و سرایت آن خودداری کنند و همواره انجام اقدامات لازم جهت حفاظت از سازه های گلخانه ای در مقابل وزش باد شدید در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، طی روزهای سه شنبه تا پنج شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بویژه در بعدازظهر و شب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

 طی سه روز آینده در جنوب استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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