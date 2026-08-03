کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اوز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم‌برخوردار این شهرستان گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اوز با حضور فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش، مسئولان فرهنگی و جمعی از فعالان این حوزه در مرکز کانون اوز برگزار شد.

این واحد سیار با مشارکت هفت میلیارد ریالی خانواده مرحومه فریناز رجایی برای تأمین خودرو و سرمایه‌گذاری سه میلیارد ریالی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تجهیز و راه‌اندازی شده است.

محمد ملایی، مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اوز، در این آیین اظهار داشت: کتابخانه سیار کانون امکان ارائه خدماتی مانند امانت کتاب، برگزاری کارگاه‌های قصه‌گویی، نمایش خلاق، فعالیت‌های ادبی و هنری و نشست‌های علمی را برای کودکان و نوجوانانی فراهم می‌کند که به دلیل فاصله جغرافیایی امکان دسترسی به مراکز ثابت کانون را ندارند.

او افزود: این طرح با هدف گسترش عدالت فرهنگی و آموزشی و رساندن جریان فرهنگ و هنر به مناطق روستایی و دوردست شهرستان اوز اجرا شده است و استمرار حمایت خیرین و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند دامنه فعالیت‌های آن را افزایش دهد.

فروغ هاشمی، فرماندار شهرستان اوز نیز با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای این طرح گفت: راه‌اندازی کتابخانه سیار کانون، نشانه‌ای از مسئولیت اجتماعی نسبت به آینده کودکان و نوجوانان و گامی مؤثر برای توسعه متوازن فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان است.

او با تقدیر از تلاش‌های محمد ملایی، مسئول مرکز کانون اوز، بیان کرد: با تأمین نیروی انسانی متخصص، فعالیت‌های فرهنگی این مرکز با کیفیت و تمرکز بیشتری دنبال خواهد شد.

عیسی میری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اوز، نیز تعامل میان آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری را نمونه‌ای موفق از همکاری بین‌دستگاهی دانست و گفت: این اداره برای پشتیبانی از برنامه‌های کتابخانه سیار و توسعه فعالیت‌های کانون در مدارس روستایی آمادگی کامل دارد.

در پایان این مراسم، از خانواده مرحومه فریناز رجایی، خیر نیک‌اندیش این طرح، تجلیل شد. کتابخانه سیار کانون پرورش فکری اوز اکنون آماده ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم‌برخوردار شهرستان است.

منبع: کانون پرورش فکری فارس

برچسب ها: کتابخانه سیار ، کانون پرورش فکری فارس ، بخش اوز
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