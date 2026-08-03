باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌محمد زورآوند گفت: هوای استان تا پایان هفته، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات با افزایش ابر، بخصوص در نواحی غربی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه وزش باد ممکن است طی ساعاتی از امروز (دوشنبه) تا روز چهارشنبه، سبب نفوذ غبار رقیق به جو نواحی مرزی شود، ادامه داد: احتمال این که امروز و فردا، گاهی اوقات شاهد رگبارهای ضعیف و پراکنده باران، بخصوص در نیمه غربی استان باشیم دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: شایان ذکر است هوای گرم روزانه، کم و بیش تا پایان هفته جاری در جو استان حاکم خواهد بود، اما حداقل دمای شبانه، از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده در غالب نقاط به آرامی کاهش می‌یابد.

گرمای هوا روز چهارشنبه ۱۴ مرداد را در کرمانشاه تعطیل کرد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه نیز از تعطیلی روز چهارشنبه در استان خبر داد و افزود: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها (جز شعب کشیک)، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.

جلیل بالایی روز دوشنبه با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی گرفته شده است، گفت: خدمات تعطیل‌ناپذیر نظیر انتظامی، امدادی و درمانی از شمول این تصمیم مستثنی بوده و بانک‌ها نیز موظف به مشخص کردن شعب کشیک برای تداوم خدمت‌رسانی هستند.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به افزایش پیک مصرف برق استان در سال جاری گفت: با وجود افزایش مصرف، امسال تاکنون خاموشی برنامه‌ریزی‌شده‌ای اعمال نشده و کاهش محدودیت‌های بخش صنعت نیز در دستور کار قرار دارد.

سیدحامد حسینی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه افزود: سال گذشته پیک مصرف برق استان ۹۴۶ مگاوات بود که در این مدت ۶۷ مورد خاموشی ثبت شد، اما امسال با وجود افزایش پیک مصرف به ۹۵۳ مگاوات، تاکنون خاموشی برنامه‌ریزی‌شده‌ای اعمال نشده است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۷۸۵ هزار مشترک برق دارد، ادامه داد: از این تعداد ۶۵۲ هزار مشترک در بخش خانگی قرار دارند و این استان با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، از مناطق راهبردی کشور در حوزه انرژی و زیرساخت‌های برق به شمار می‌رود.