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وحشت در خلیج فارس از پاسخ ایران! + فیلم

سیاستمدار سرشناس انگلیسی گفت: بار دیگر ایران پیروز شد؛ آمریکا دیگر توان رویارویی با ایران را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جورج گالاوی، سیلستمدار انگلیسی گفت:ترامپ همیشه در آخرین لحظه عقب‌نشینی می‌کند به عبارت دیگر، همیشه جا می‌زند. او در نهایت به این نتیجه رسید که نمی‌تواند جنگی تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی ایران را از سر بگیرد و بار دیگر ایران پیروز شد.

او افزود: کشورهای وابسته به آمریکا در خلیج فارس اکنون در وضعیت وحشت شدیدی به سر می‌برند. زیرا وقتی ترامپ سخنی می‌گوید، هیچ‌کس نمی‌داند باید آن را باور کند یا نه اما وقتی ایران حرفی می‌زند، همه می‌دانند که به وعده خود عمل می‌کند؛ حتی اگر آن وعده خبر خوشی نباشد.

 

 

 

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