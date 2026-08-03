باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مسعود امامی، استاندار اردبیل در دیدار با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، روند توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان و راهکارهای رفع موانع پیش‌روی این دو مجموعه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

در این نشست، استاندار اردبیل با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت، خواستار تسریع در رفع موانع اجرایی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اعلام آمادگی برای همکاری و پیگیری موضوعات مطرح‌شده، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورای‌عالی به منظور تسهیل فرآیندها و شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

در پایان این دیدار، بر استمرار پیگیری‌ها، اجرای مصوبات و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی نمین در راستای رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد.