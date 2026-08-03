معاون بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد از خالی شدن مراکز نگهداری کودکان ۶ تا ۱۸ سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ سیاوشجو در نشست بررسی روند اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق کودکان، اظهار کرد: هم اکنون ۴۱۲ کودک بیسرپرست و بدسرپرست در سطح استان تحت پوشش مستقیم و حمایتهای مستمر بهزیستی قرار دارند و به صورت ماهیانه مستمری دریافت میکنند و در واقع این اقدامات در راستای ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی انجام میشود.
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت کودکان تحت سرپرستی این نهاد، از پرداخت مستمری ماهیانه به ۴۱۲ کودک بیسرپرست و بدسرپرست در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.
سیاوشجو با تشریح وضعیت پذیرش در تنها شیرخوارگاه استان افزود: هم اکنون تنها دو کودک بیسرپرست در این مرکز نگهداری میشوند که پرونده و فرآیند قانونی واگذاری آنها به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی با قید فوریت در حال پیگیری و انجام است.
وی سیاست اصلی بهزیستی را انتقال کودکان به نهاد گرم خانواده دانست و گفت: تلاش میکنیم تا حد امکان مدت زمان اقامت کودکان در مراکز کاهش یافته و شرایط پیوستن آنها به خانوادههای جایگزین واجد صلاحیت تسهیل شود.
سیاوشجو در ادامه با ابراز رضایت از وضعیت و ظرفیت مراکز توانبخشی و مراقبتی استان، به یک شاخص مثبت اجتماعی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر در ردههای سنی ۶ تا ۱۲ سال و همچنین ۱۲ تا ۱۸ سال هیچ کودک و نوجوان متقاضی پشت نوبت یا مقیم در مراکز شبانهروزی بهزیستی استان نداریم که خالی بودن ظرفیت این مراکز و عدم وجود متقاضی جدید در این ردههای سنی، نشاندهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، توانمندسازی خانوادهها و بهبود نسبی شاخصهای سلامت اجتماعی در منطقه است.
تأکید معاون استاندار بر مقابله با آسیبهای فضای مجازی برای کودکان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویهوبویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات ستاد حمایت از اطفال و نوجوانان، خواستار برنامهریزی هدفمند برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی و تقویت هویت، آگاهی و مهارتآموزی این قشر شد.
فتاح محمدی با اشاره به اهمیت این قانون در صیانت از نسل آینده خاطرنشان کرد: برای دستگاههای متولی، مأموریتهای گستردهای در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان تعریف شده است، اما کمبود اعتبارات میتواند بر کیفیت ارائه خدمات و اجرای برنامهها تأثیر بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم و فصلی جلسات ستاد حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: این جلسات باید با ضمانت اجرایی مشخص برگزار شود تا پیگیری مصوبات از حالت عادی خارج شده و اقدامات دستگاهها به نتایج ملموس و اثربخش منجر شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویهوبویراحمد با اشاره به نقش دوران کودکی و نوجوانی در شکلگیری شخصیت افراد تصریح کرد: توانمندسازی، آگاهسازی و مهارتآموزی کودکان و نوجوانان میتواند از بروز تهدیدهای هویتی جلوگیری کرده و زمینه شکلگیری صحیح شخصیت آنان را فراهم کند.
محمدی بر ضرورت مقابله هدفمند با آسیبهای فضای مجازی تأکید کرد و ادامه داد: دستگاههای متولی باید برنامههای ویژهای برای آموزش، مهارتآموزی و ایجاد زمینههای اشتغال نوجوانان تدوین کنند تا ضمن ارتقای توانمندی آنان، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی فراهم شود.
وی همچنین خواستار برنامهریزی دستگاههای فرهنگی برای برگزاری جشنوارهها و برنامههای نشاطآفرین پس از ایام محرم شد و بیان کرد: کودکان و نوجوانان باید در فضایی سالم و شاداب، فرصت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را پیدا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویهوبویراحمد بر اهمیت برگزاری جشنواره بزرگ استانی در هفته ملی کودک در مهرماه تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجم دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد شد.