سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از تمدید خودکار مجوز‌های تردد خودرو‌های پلاک این منطقه تا پایان آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کاظمیان، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل و سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از تمدید خودکار مجوز‌های تردد خودرو‌های پلاک این منطقه تا پایان آذر ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد که تا این تاریخ نیازی به مراجعه حضوری مالکین این خودرو‌ها به مرکز شماره‌گذاری خودرو نیست.

او ضمن عذرخواهی از مالکین خودرو‌های پلاک منطقه که تراکم جمعیت روز‌های اخیر در مرکز شماره‌گذاری خودرو مشکلاتی در فرآیند خدمت‌رسانی به آنها ایجاد کرده بود، گفت: در راستای تکریم و رفاه حال مالکان خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی و تسهیل خدمات و فرآیند اداری، اعتبار مجوز تردد سالانه تمامی این خودرو‌ها به صورت خودکار تا پایان آذر ماه تمدید شده است.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: این سازمان ضمن تلاش جهت رفع نواقص و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، در حال پیگیری برای بهینه‌سازی زیرساخت‌ها است.

تمدید خودکار مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی

کاظمیان با اشاره به هوشمندسازی خدمات حوزه خودرویی سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: سازمان همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و کاهش تشریفات اداری، خدمات بهینه‌تری را به ساکنان محدوده منطقه آزاد انزلی، هم‌استانی‌های عزیز و فعالان اقتصادی ارائه دهد.

تمدید خودکار مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

برچسب ها: منطقه آزاد انزلی ، تردد خودروها
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