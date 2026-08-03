توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - یکی از ظرفیت‌های ارزشمند پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، استفاده از منابع تسهیلات اشتغال برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک با مالکیت مددجویان نهاد‌های حمایتی است؛ طرحی که می‌تواند به طور همزمان دو هدف مهم را محقق کند؛ از یک سو به رفع بخشی از ناترازی برق کشور از طریق افزایش تولید برق تجدیدپذیر کمک کند و از سوی دیگر، برای خانوار‌های کم‌برخوردار یک منبع درآمد پایدار و بلندمدت ایجاد کند. با این حال، این ظرفیت مهم به دلیل تأخیر در تخصیص اعتبارات و آغاز نشدن فرآیند پرداخت وام‌های اشتغال، همچنان روی زمین مانده و فرصت ارزشمند توسعه تولید برق خورشیدی در کشور از دست می‌رود.

قانون‌گذار منابع لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغال را پیش‌بینی کرده است، اما اجرای این حکم نیازمند اقدام عملی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی است. تا زمانی که بانک‌های عامل به منابع مالی مورد نیاز دسترسی نداشته باشند، امکان پرداخت تسهیلات به مددجویان و آغاز پروژه‌های نیروگاه خورشیدی وجود نخواهد داشت. این تعلل نه تنها روند اجرای قانون بودجه را با کندی مواجه کرده، بلکه فرصت بهره‌گیری از ظرفیت هزاران نیروگاه خورشیدی کوچک را نیز به تأخیر انداخته است. در شرایطی که کشور با ناترازی برق روبه‌رو است، هر روز تأخیر در آغاز این طرح به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید انرژی پاک و افزایش هزینه‌های ناشی از کمبود برق خواهد بود.

در همین راستا، بانک مرکزی باید بدون فوت وقت اعتبارات مربوط به وام‌های اشتغال را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا فرآیند پرداخت تسهیلات آغاز شود. سرعت‌بخشی به این اقدام، علاوه بر کاهش صف انتظار مددجویان، موجب افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی، کاهش بخشی از ناترازی انرژی، رونق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و ایجاد درآمد پایدار برای هزاران خانوار خواهد شد.

فاطمه محمدبیگی عضو نماینده مجلس با اشاره به اهمیت بالای پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان مبتنی بر مصوبه مجلس در قانون بودجه و به کارگیری این منابع در راستای رفع نیاز کشور در حوزه تامین انرژی با سهامداری مددجویان در بخشی از مزرعه‌های خورشیدی تولید برق تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: مهم‌ترین محوریت اهمیت وام اشتغال مددجویان نیز حرکت به سمت هدایت اعتبارات بانکی در جهت توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور است که با سهامداری مددجویان در بخشی از مزرعه‌های خورشیدی تولید برق تجدیدپذیر انجام خواهد شد و نیاز کشور در حوزه ناترازی برقی نیز رفع خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه تاخیر بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال به مددجویان منجر به کاهش توان تولید برق خورشیدی در کشور خواهد شد؛ افزود: هر روز تأخیر در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی و همچنین عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز، موجب از دست رفتن فرصت حمایت از اقشار ضعیف جامعه خواهد شد و توسعه تولید برق خورشیدی را به تعویق می‌اندازد و اصلا درست نیست و نتایج خوبی هم به دنبال نخواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت پرداخت فوری منابع و تخصیص اعتبارات بانکی به شبکه بانکی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری منابع لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا فرآیند پرداخت تسهیلات بدون وقفه انجام شود. این موضوع یعنی تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی کشور برای آغاز فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان مستقیما منجر به رفع ناترازی برقی کشور و سهامداری مددجویان در یک دارایی امن و با درآمد پایدار ماهانه خواهد شد و از همین رو باید بانک مرکزی بدون فوت وقت، اعتبارات لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.