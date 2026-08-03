باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدحسین فرحبخش، کارگردان و تهیهکننده درباره زندهیاد اکبر عبدی گفت: مرحوم عبدی بازیگر سینما نبود، نقشآفرین بود. نقشآفرینی با بازی کردن متفاوت است. بازی کردن کار سختی است، اما اکبر عبدی با نقشآفرینی نقشی را به وجود میآورد و به نحوه احسن اجرا میکرد. به همین دلیل، نقشهایش به دل مردم نشست و تا ابد ماندگار است.
فرحبخش درباره نقشهای مختلفی که زندهیاد اکبر عبدی بازی میکرد، گفت: هیچکدام از نقشهای اکبر عبدی به هم مرتبط نبود. مثلاً در سریال «مادر» نقش یک پسر معلول ذهنی را بازی کرد. ایشان هنرمند مردمی بود و در بین مردم حضور داشت.