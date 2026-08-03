باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک کارآزمایی بالینی در ایالات متحده، اثربخشی یک مایع با دوز پایین را در متوقف کردن پوسیدگی دندان در بیش از نیمی از دندانهای شیری آسیبدیده، بدون نیاز به سوراخ کردن، تزریق یا بیحسی، نشان داده است.
این مطالعه که توسط دانشگاه میشیگان انجام و در مجله معتبر JAMA Pediatrics منتشر شده است، شامل تقریباً ۸۳۰ کودک زیر شش سال از سه ایالت ایالات متحده: میشیگان، نیویورک و آیووا بود.
این درمان جدید، با استفاده از دیآمینوفلورید نقره (SDF)، با استفاده مستقیم مایع به ناحیه پوسیده با یک اپلیکاتور کوچک که دارای نوک اسفنجی است، عمل میکند. این فرآیند فقط چند ثانیه برای هر دندان طول میکشد.
برخلاف درمانهای پوسیدگی سنتی که نیاز به سوراخ کردن، برداشتن بافت آسیبدیده و قرار دادن پرکردگی دارند، SDF نیازی به برداشتن ساختار دندان ندارد. در عوض، پوسیدگی را در محل متوقف میکند.
محققان دریافتند که غلظت ۳۸٪ SDF، که هر شش ماه یکبار استفاده میشود، با موفقیت پوسیدگی را در بیش از نیمی از دندانهای شیری آسیبدیده کودکان شرکتکننده متوقف کرده است.
دکتر مارگاریتا فونتانا، استاد دندانپزشکی دانشگاه میشیگان و محقق ارشد این مطالعه، گفت: «این یک درمان بسیار مؤثر و ایمن است، حتی برای کودکانی که حتی یک سال دارند.»
حفرههای درمان نشده فقط یک مشکل دندانی نیستند؛ آنها میتوانند منجر به درد شدید، عفونتهای مکرر، مشکل در خواب و غذا خوردن، غیبت از مدرسه و مراجعه به اورژانسهایی شوند که نمیتوانند مشکل اساسی را برطرف کنند و در نهایت برخی از کودکان را مجبور به جراحی تحت بیهوشی عمومی میکنند.
محققان معتقدند که این درمان میتواند به ویژه برای گروههایی که در دسترسی به مراقبتهای دندانپزشکی سنتی مشکل دارند، مانند کودکان بسیار خردسال، سالمندان، افراد دارای معلولیتهای رشدی یا جسمی، بیماران مبتلا به ترس شدید از دندان و افرادی که در مناطقی زندگی میکنند که فاقد خدمات دندانپزشکی پیشرفته هستند، مفید باشد.
با این حال، این درمان یک اشکال نوری دارد، زیرا نقره موجود در ترکیب آن به طور دائم قسمت پوسیده دندان را تیره میکند. اما محققان استدلال میکنند که این فداکاری زیبایی در ازای پایان دادن به درد و عفونت و جلوگیری از جراحی، به ویژه برای دندانهای شیری که به طور طبیعی با گذشت زمان میافتند، قابل قبول است.
دیآمینوفلورید نقره دهههاست که در بسیاری از کشورها با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است و در ایالات متحده، از سال ۲۰۱۴ به صورت خارج از برچسب برای کاهش حساسیت دندان استفاده میشود. اما مطالعه جدید شواهد بالینی قویای را ارائه داد که برای متقاعد کردن سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) جهت تأیید آن به عنوان یک درمان رسمی برای پوسیدگی دندان، کافی نبود.
برای کودکان، استفاده از دیآمینوفلورید نقره هر چند ماه یکبار ممکن است برای کنترل پوسیدگی تا زمانی که دندان شیری به طور طبیعی بیفتد، کافی باشد. برای بزرگسالان، ممکن است به عنوان یک درمان طولانی مدت یا محافظت موقت تا زمانی که روشهای ترمیمی سنتی (پر کردن یا روکش) مقرون به صرفه یا عملی شوند، عمل کند.
منبع: Science Daily