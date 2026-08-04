آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت، اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها سودآور نیستند، بلکه تا پایان سال بخش قابل توجهی از منابع آنها صرف پاداش‌ها و هزینه‌های مدیریتی می‌شود و در نهایت با زیان به کار خود پایان می‌دهند؛ در حالی که هیچ منفعتی نصیب مردم، بازنشستگان، سهامداران و صاحبان اصلی این سرمایه نمی‌شود.

واگذاری مدیریت به مردم، مطالبه‌ای که باید محقق شود

او با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: هم مجلس و هم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به مردم تأکید دارند و سهام عدالت نیز از این قاعده مستثنا نیست. به اعتقاد من، این سهام باید به سمتی حرکت کند که مدیریت آن در اختیار خود مردم قرار گیرد و آزادسازی سهام عدالت را دولت اجرایی کند و مجلس پیگیر این موضوع از دولت است.

باقرزاده افزود: مردم بهتر از هر کسی می‌دانند چگونه درباره دارایی خود تصمیم بگیرند. ما در بخش‌های مختلف دیده‌ایم شرکت‌هایی که مدیریت آنها در اختیار سهامداران و بخش خصوصی واقعی قرار گرفته، عملکرد بسیار بهتری نسبت به شرکت‌های دولتی داشته‌اند.

مقاومت‌هایی وجود دارد، اما مجلس پیگیر است

نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار مناسب برای این واگذاری، گفت: باید هرچه سریع‌تر سازوکار‌های لازم تعریف شود تا مدیریت سهام عدالت در اختیار مردم قرار گیرد و خود سهامداران درباره دارایی‌شان تصمیم بگیرند.

او درباره برنامه مجلس برای پیگیری این موضوع نیز اظهار کرد: این مسئله در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. البته مقاومت‌هایی هم وجود دارد که طبیعی است؛ بالاخره برخی علاقه ندارند مدیریت این مجموعه‌ها را از دست بدهند، اما تلاش ما این است که این واگذاری هرچه سریع‌تر محقق شود.