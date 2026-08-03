باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی در تشریح وضعیت جوی استان فارس طی روزهای پیش رو اظهار کرد: مطابق با تحلیل نقشههای پیشبینی هواشناسی، دمای هوای استان تا روز جمعه با شیب ملایم و تدریجی افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به وضعیت بارشها در مناطق جنوبی گفت: بر اساس مدلهای هواشناسی، در ساعات بعد از ظهر امروز و فردا، رشد ابر در نواحی جنوبی استان محتمل است که میتواند منجر به بارشهای پراکنده و رعدوبرق شود. این در حالی است که وضعیت جوی در نیمه شمالی و مرکزی استان، با آسمانی عمدتا صاف تا کمی ابری و وزش بادهای عصرگاهی همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی فارس در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم شرایط گرمایی در جنوب استان اشاره کرد و افزود: در شبانهروز گذشته، منطقه دهرم دژگاه با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان شناخته شد.
او با بیان اینکه میانگین دمای بیشینه در ۴۶ ایستگاه فعال استان، حدود ۳۹.۴ درجه سانتیگراد بوده است، تصریح کرد: علاوه بر دهرم، شهرهای کورده، لامرد، خشت، مهر، فیروزآباد، افزر، خنج و قیر و کارزین نیز دمای بالای ۴۵ درجه را تجربه کردند.
حسینی همچنین به نقاط خنک استان اشاره کرد و گفت: در مقابل هوای گرم جنوب، ایزدخواست با دمای بیشینه ۲۹.۶ درجه و دشت نمدان با کمینه ۱۱ درجه سانتیگراد، خنکترین نقاط ثبتشده در نقشه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت اخیر بودهاند.