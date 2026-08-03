فرماندهی مرکزی آمریکا از کارشناسان نظامی خواسته است ایده‌های جدید و غیرمتعارفی برای افزایش فشار بر ایران ارائه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع به سی‌ان‌ان گفتند که فرماندهی مرکزی آمریکا درخواست غیرمعمولی از کارشناسان نظامی کرده است تا راه‌های جدید، خلاقانه و غیرمتعارفی برای فشار و «تنبیه» ایران پیدا کنند.

این منابع گفتند که این درخواست از طریق ایمیلی که چهارشنبه گذشته توسط یک افسر ارشد ارسال شده بود، مطرح شد که در آن آمده بود: «ما به ایده نیاز داریم.»

به گفته مقامات نظامی، این رویکرد که شبیه یک جلسه طوفان فکری گروهی از طریق ایمیل است، یک رویه غیرمعمول در درون تشکیلات نظامی است. در عین حال، این رویکرد نشان دهنده گزینه‌های محدود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای وادار کردن ایران به دستیابی به توافقی با شرایط مورد نظر او و دشواری پذیرش سیاسی آن است.

مقامات فرماندهی مرکزی امیدوارند که این دعوت آشکار، ایده‌های جایگزین را به همراه داشته باشد و لزوم ارزیابی مجدد استراتژی فعلی را تصدیق کند.

تیموتی هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای رسمی ادعا کرد که این فرماندهی سابقه طولانی در تفکر و کار به روش‌های نوآورانه دارد. او خاطرنشان کرد که دریاسالار برد کوپر با اعضای تیم صرف نظر از رتبه آنها ارتباط برقرار می‌کند تا به بالاترین سطوح ممکن عملکرد عملیاتی دست یابد.

این پیام پیش از آن منتشر شد که ترامپ تهدید به حملات جدید به ایران کرد، اما سپس در آخر هفته، پس از مداخله مقامات منطقه‌ای، به ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، که با رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت و از او خواست تنش‌زدایی کند، از این تهدید عقب‌نشینی کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ با ایران ، فرماندهی مرکزی آمریکا
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