 چند کشور آفریقایی قصد دارند در برنامه اکتشاف ماه چین، تحت عنوان «Chang'e ۸» شرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارلا میچل، مدیر ماموریت Africa۲Moon و مدیر برنامه منطقه‌ای در رصدخانه نجوم رادیویی آفریقای جنوبی، به گلوبال تایمز گفت: «ابتکار فضایی آفریقا قصد دارد در ماموریت قمری Chang'e ۸ چین به شیوه‌ای باز و فراگیر شرکت کند.»

وی افزود: «همکاری با چین در این زمینه یک نقطه عطف تاریخی برای آفریقا خواهد بود و پیشرفت‌های پیشرفته آن را در بخش فضایی برجسته می‌کند. این اولین باری خواهد بود که موسسات علمی آفریقایی ابزار‌های علمی خود را به یک ماموریت اکتشاف ماه ارائه می‌دهند، نه اینکه فقط از طریق همکاری علمی روی زمین مشارکت کنند.»

میچل خاطرنشان کرد که اهمیت این رویداد بسیار فراتر از سطح ماه است و توضیح داد که همکاری با چین در این زمینه به آفریقا اجازه می‌دهد تا قابلیت‌های مهندسی خود را افزایش داده، متخصصان بسیار ماهری را آموزش دهد و فرصت‌های جدیدی برای دانشگاه‌ها و صنعت ایجاد کند.

روسیه و چین برنامه‌هایی را برای ساخت یک ایستگاه علمی در ماه با همکاری چندین کشور دیگر اعلام کرده بودند و در سال ۲۰۲۱، آژانس فضایی روسیه، روسکاسموس، در این مورد توافق‌نامه‌ای را با چین امضا کرد.

به عنوان بخشی از پروژه ایستگاه، انتظار می‌رود چین فضاپیما‌های چانگ-۶، چانگ-۷ و چانگ-۸ را به ماه بفرستد، در حالی که انتظار می‌رود روسیه نیز چندین فضاپیما را به مدار ماه و کاوشگر‌هایی را برای کاوش سطح ماه پرتاب کند.

منبع: TASS

برچسب ها: سفر به ماه ، کره ماه ، کشورهای آفریقایی ، آژانس فضایی چین
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