باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر کاهش زائران اربعین حسینی گفت: این ادعاها صرفاً یک نوع جنگ روانی است تا در ذهن مردم این وانمودسازی را ایجاد کنند که استقبال مردم کم شده است؛ در حالی که واقعیت اصلاً این‌گونه نیست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: مردم ما و مسلمانان جهان هر روز در جهت آگاهی بیشتر نسبت به جنایت‌های استکبار و صهیونیسم بین‌الملل، در مسئله اربعین حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.

این نماینده مجلس با اشاره به روند زیارت‌ها گفت: موضوع اصلی این است که مردم می‌خواهند برای زیارت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یارانشان که در سال ۶۱ هجری قمری در راه خداوند شهید شدند، به کربلا بروند و در آنجا با ایشان پیمان ببندند. مردم حتی از ابتدای ماه صفر برای این امر اقدام می‌کنند و این حساسیت‌ها فراتر از دهه اول محرم است. به لطف خدا نه‌تنها استقبال کم نشده، بلکه به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته بوده است.

کوثری با اشاره به تقسیم زمان سفر توسط مسئولان برای جلوگیری از فشرده شدن جمعیت و با توجه به گرمای هوا، تصریح کرد: برخی ممکن است با این تقسیم‌بندی، بحث کاهش جمعیت را مطرح کنند، اما در مجموع سرجمع زائران بسیار بیشتر شده است.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس با اشاره به اراده بالای مردم ایران و عراق برای برپایی مراسم اربعین گفت: حضور پرشور مردم در تشییع پیکر امام شهید در مسیر کربلا و نجف، نشان‌دهنده مصمم بودن و اراده بالای آنان است. این وحدتی که میان ملت عزیز ایران و ملت عزیز عراق وجود دارد و در عمل خود را نشان می‌دهد، باعث وحشت دشمنان شده است لذا آن‌ها همواره تلاش می‌کنند با جوسازی، این مراسم را منفی نشان دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عملکرد شهرداری تهران در مدیریت شهری در مراسم‌ قدردانی کرد و گفت: در آن دو روز که پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان در مصلی بودند، شهرداری واقعاً سنگ تمام گذاشت که جای تقدیر و تشکر دارد همچنین رسالت شهرداری در بدرقه از تهران و اقدامات فرهنگی و برپایی موکب‌ها در مناطق مختلف، نشان‌دهنده یک حرکت مردمی است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگرچه ممکن است برخی ایرادهایی بگیرند، اما باید دانست که خود مردم از این خدمات استقبال می‌کنند. با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از زائران اربعین را مردم تهران تشکیل می‌دهند، شهرداری با برپایی این موکب‌ها و پذیرایی از زائران، اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

کوثری گفت: خدمت به زائران آقا اباعبدالله الحسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) ماندنی است و ان‌شاءالله خداوند برکت چندبرابری به این اقدامات عطا کند.