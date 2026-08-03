باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس پلیس راهور استان کردستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر مرکزی شهر سنندج همزمان با برگزاری مراسم اربعین حسینی خبر داد.

سرهنگ رضا همتی‌زاده اظهار کرد: این محدودیت‌ها از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین و مدیریت ترافیک شهری اجرا می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، تردد تمامی وسایل نقلیه در میدان آزادی (اقبال) و تمامی مسیرهای منتهی به آن، مسیر سه‌راه حبیبی تا میدان انقلاب و همچنین تمامی خیابان‌های منتهی به سه‌راه حبیبی تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با اشاره به ضرورت همکاری شهروندان برای روان‌سازی ترافیک، از رانندگان خواست از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

همتی‌زاده تأکید کرد: همراهی شهروندان نقش مهمی در برگزاری منظم مراسم و تسهیل تردد در سطح شهر خواهد داشت.