زلزله بامداد امروز مصر نشان داد که چگونه فناوری داده‌ها به یک دفاع بلادرنگ تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - زلزله‌ای که اوایل صبح امروز دوشنبه، ۱۲ مرداد، منطقه شمالی سوئز در مصر را لرزاند، بار دیگر فناوری پشت نظارت لرزه‌ای و تبدیل حرکات ناگهانی زیرزمینی به داده‌هایی که دانشمندان و مقامات مربوطه می‌توانند به سرعت پردازش کنند را برجسته کرد.

در حالی که ساکنان لرزش‌ها را در مناطق مختلف احساس می‌کردند، شبکه‌های نظارتی محلی و بین‌المللی این رویداد را ثبت کردند و قدرت، مکان و عمق امواج را مقایسه کردند.

این سناریو نشان می‌دهد که چگونه واکنش به بلایای طبیعی به طور فزاینده‌ای به حسگرها، شبکه‌های انتقال داده و محاسباتی وابسته است که امکان تبدیل سیگنال‌های لرزه‌ای به اطلاعاتی را فراهم می‌کند که به ارزیابی سطح خطر و تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک می‌کند.

شبکه‌های مستقل زلزله را با نمرات مختلف ثبت می‌کنند

طبق گزارش رویترز که امروز منتشر شد، موسسه ملی تحقیقات نجوم و ژئوفیزیک مصر، زلزله‌ای را با بزرگی ۵.۶ ریشتر، در ۳۸ کیلومتری شمال سوئز، اندکی پس از ساعت ۳ بامداد ثبت کرد. در همین حال، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) بزرگی زلزله را ۵.۴ ریشتر و عمق آن را ۱۰ کیلومتر تخمین زد.

هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است. برنامه‌های واکنش اضطراری در استان‌هایی که لرزش احساس شده است، فعال شده‌اند. اختلاف جزئی بین این دو تخمین، اهمیت داشتن چندین شبکه علمی مستقل را که قادر به ثبت رویداد و مقایسه داده‌ها باشند، به جای تکیه بر یک قرائت واحد، برجسته می‌کند.

داده‌ها پس از زلزله به سریع‌ترین سلاح تبدیل شدند. رویداد امروز نشان می‌دهد که فناوری نمی‌تواند از زلزله جلوگیری کند، اما می‌تواند فاصله بین رویداد و درک آنچه در زمین اتفاق افتاده است را کاهش دهد. هر ثبت مستقل، داده‌های جدیدی را اضافه می‌کند که به متخصصان کمک می‌کند تا مرکز، عمق و قدرت زلزله را تعیین کرده و هرگونه فعالیت بعدی را رصد کنند.

انتقال سریع این داده‌ها بین مراکز نظارتی و مقامات مسئول، امکان ایجاد تصویر دقیق‌تری از حادثه و انجام اقدامات واکنشی بر اساس اطلاعات قابل اندازه‌گیری را فراهم می‌کند.

زلزله مصر نمونه بارزی از تبدیل شبکه‌های پایش لرزه‌نگاری از ابزار‌های علمی تخصصی به بخشی از زیرساخت‌های فناوری برای امنیت جامعه و مدیریت بحران در جهانی است که سرعت دسترسی به اطلاعات به عاملی حیاتی در مواجهه با بلایای طبیعی تبدیل شده است.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: فناوری ، زلزله ، داده ها ، فناوری اطلاعات
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