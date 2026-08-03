باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و زائران و ارائه خدمات مطلوب، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سرویس‌دهی در تمامی خطوط هفت‌گانه متروی تهران از ساعت ۵:۰۰ صبح آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه خطوط یک، دو و شش به دلیل قرار گرفتن در مسیر‌های اصلی برگزاری مراسم، بیشترین نقش را در جابه‌جایی شرکت‌کنندگان ایفا خواهند کرد، افزود: با این حال، تمامی خطوط هفت‌گانه متروی تهران با حداکثر ظرفیت عملیاتی آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران هستند تا تردد آنان با سهولت، سرعت و ایمنی انجام شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر رصد مستمر وضعیت ایستگاه‌ها و حجم تقاضای سفر خاطرنشان کرد: وضعیت تردد مسافران به‌صورت لحظه‌ای پایش خواهد شد و در صورت افزایش تقاضا یا ایجاد ازدحام در هر یک از ایستگاه‌ها، قطار‌های فوق‌العاده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعزام می‌شوند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و روان به شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شود.

زند در پایان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: به‌منظور تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان به محل برگزاری مراسم، سرویس‌های ویژه اتوبوس به‌صورت گردشی از ایستگاه‌های متروی شهرری و جوانمرد قصاب در خط یک و ایستگاه راه‌آهن در خط سه به سمت محل برگزاری مراسم برقرار خواهد بود.

وی افزود: همچنین پس از پایان مراسم، به‌منظور مدیریت مناسب جریان جمعیت و توزیع متوازن مسافران در شبکه حمل‌ونقل عمومی، شرکت‌کنندگان توسط ناوگان اتوبوسرانی به ایستگاه‌های کیانشهر و دولت‌آباد در خط شش مترو منتقل خواهند شد تا ادامه سفر آنان از طریق شبکه مترو با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.